Andrei Krișan, sprijin important după Survivor România 2023. Cine a fost alături de fostul Războinic

Fostul finalist din competiția sportivă de la Pro TV a avut parte de un important după eliminarea din Republica Dominicană, unde a stat mai bine de 5 luni. Cine a fost alături de fostul Războinic la întoarcerea acasă, în România.

Andrei Krișan, suport major după Survivor România 2023. Cine l-a ajutat pe fostul Războinic să treacă peste schimbări

Andrei Krișan a mărturisit cum a fost revenirea pe pământ românesc. Fostul participant al show-ului moderat de Daniel Pavel s-a bucurat de un suport major după Survivor România 2023. Tânărul a spus cine l-a ajutat să treacă peste schimbări.

Cei dragi au fost cei care l-au susținut după eliminarea din emisiune. Fostul concurent de la Pro TV a reușit să se refacă repede pentru că s-a întâlnit cu persoanele pe care nu le mai văzuse mai bine de 5 luni.

„Când am ajuns acasă, aveam impresia că sunt la o recompensă și trebuie să mă întorc pe insulă cât de curând. Însă întâlnindu-mă cu cei de acasă m-au ajutat în refacerea mea psihică și emoțională.

Simt că știu să apreciez totul și tot ce mi se întâmplă, iar pentru asta sunt recunoscător în fiecare zi. Cu siguranță am legat prietenii, voi ține legătura și după experiența Survivor cu majoritatea”, a spus Andrei Krișan într-un interviu pentru .

Andrei Krișan de la Survivor România 2023, dornic de o nouă aventură

Andrei Krișan s-a bucurat de fiecare secundă petrecută în jungla dominicană, unde s-a filmat . Fostul concurent a trăit experiența la intensitate maximă și spune că este dornic de o nouă aventură.

În momentul de față, îi este dor de rutina cu care a fost obișnuit aproape jumătate de an, de la pregătirea pentru trasee, până la gătitul în jar. În plus, se gândește cu drag la tot ce s-a întâmplat în cadrul competiției.

„Dacă aș mai avea ocazia să retrăiesc, aș accepta cu mare drag. Am făcut tot ce am simțit, iar asta m-a ajutat în evoluția mea în Survivor. Nu aș schimba nimic din ce am făcut, consider că am făcut tot ce am putut.

Când eram la start, încercam să îmi găsesc liniștea în suflet, să pot să mă concentrez mai bine pe finalizări”, a mai adăugat Andrei Krișan de la Survivor România 2023, pentru aceeași sursă.