Anunț-surpriză venit de la Arad: UTA nu și-a depus licența pentru cupele europene!

Anunț trist pentru fanii UTA-ei Arad. „Bătrâna Doamnă”, fără licență de cupe europene

E nebunie în play-out, nu doar din punct verde sportiv, acolo unde spectacolul e comparabil cu cel din play-off. . UTA nu este printre ele.

„După discuții cu domnul Rednic, noi în fiecare an am depus licența pentru cupele europene, anul asta am decis să nu depunem. Având în vedere și moral și logic, am stabilit împreună cu domnul Rednic că mai important pentru noi este să nu compromitem sezonul următor. Să ne pregătim bine pentru sezonul următor să nu ne trezim că începe campionatul și n-avem echipă.

Domne, dacă nu intrăm în play-off nu merităm în Europa. Și este și normal. Echipele care nu sunt în play-off nu au ce căuta în Europa. Ăsta e principalul criteriu, ca primele echipe ale României să intre în Europa.

Era foarte greu să te califici având în vedere că ai de jucat două baraje. Cu toate că am avut licență și în anul în care am dat barajul de retrogradare. Acum am zis că prioritar e sezonul care urmează. Noi am depus dosarul doar pentru licența de Liga 1.

Dumneavoastră știți istoricul. Niciodată o echipă din play-out nu a jucat în cupele europene”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e luni, marți și vineri, live, pe , de la ora 10:30.

„E foarte greu să faci strategia pentru sezonul viitor”

UTA Arad a revenit pe prima scenă fotbalistică din România la finalul sezonului 2019-2020, atunci când a câștigat campionatul ligii secunde. În primele două sezoane, „Bătrâna Doamnă” a terminat pe locurile 8 și 11, iar sezonul precedent s-a salvat de la retrogradare câștigând barajul de menținere/promovare cu Gloria Buzău.

„Uitați-vă și la Sepsi cum a început campionatul după cupele europene. E foarte greu să faci strategia pentru că nu știi, joci sau nu joci, nu știi cât joci. Nu știi cum să îți faci planul de transferuri.

Dai drumul la jucători? Ții un lot mai mare? Decizia am luat-o împreună cu Mircea Rednic”, a adăugat conducătorul celor de la UTA Arad.

