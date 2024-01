Andrei Nicolescu, despre transferul lui Andrea Compagno de la FCSB: „Am avut o discuție cu Meme” Exclusiv

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate și e pe picior de plecare de la FCSB. Totuși, vârful, care a costat 1.500.000 de euro, este și pe radarul rivalei Dinamo!

Andrea Compagno, la Dinamo? Andrei Nicolescu a negociat cu MM Stoica pentru vârful lui FCSB

Dinamo e în căutare disperată de un atacant. Ținetele șefilor din Ștefan cel Mare au picat și sunt nevoiți să se reorienteze. O variantă șoc ar fi transferul lui Andrea Compagno, de la FCSB, al doilea cel mai bun marcator al campionatului din sezonul trecut.

ADVERTISEMENT

„Ne dorim un atacant. Noi am avut niște ținte. Se pare că au fost cam sus pentru situația lui Dinamo de acum și din păcate nu am reușit să le închidem, ceea ce face lucrurile un pic complicate pentru că trebuie să ne reorientăm rapid. Dar da ne dorim un atacant.

Acum avem din nou o listă, dar am avut două nume concrete cu care am fost foarte aproape, dar din păcate nu s-au materializat din cauza diferenței de nivel și de bani. Unul a apărat deja în presă. Drmic, de la Dinamo Zagreb. La celălalt mai avem o speranță. E tot străin.

ADVERTISEMENT

(n.r. – V-ați gândit la Compagno? Domnul Becali îl dă pe 150.000 de euro…) Eu am avut deja o discuție cu oficialii Stelei. Dar nu știam situația asta nouă. O să reiau discuțiile. Am avut o discuție cu MM Stoica despre Compagno, dar acum 2 zile cred că situația lui era alta, dar știam că are ofertă și că va pleca afară”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care se vede luni, marți și vineri, LIVE, pe Fanatik.ro.