Adevărul despre ce se întâmplă cu Compagno la FCSB: ”Când lui Gigi i se pune pata, e clar, s-a terminat”

Într-un dialog cu Viorel Moldovan, MM Stoica i-a făcut o scurtă analiză lui Andrea Compagno, atacant intrat în dizgrația lui Gigi Becali. Oficialul celor de la FCSB spune că patronul echipei tinde să prefere un anumit tip de jucători, iar cine nu este pe placul său va fi înlăturat fără prea mari regrete. Asta, chiar dacă poate fi vorba despre un jucător eficient, care înscria goluri, cum e Compagno.

Adevărul despre ce se întâmplă cu Compagno la FCSB

”Lui Gigi când i se pune pata, e clar, s-a terminat”, a explicat MM Stoica, în direct la La rândul său, Viorel Moldovan l-a comparat pe Compagno cu vedeta Olivier Giroud. ”Ar putea fi util Compagno, poate nu-i place lui Becali stilul lui. Era un punct de fixație acolo, poate să joace cu spatele la poartă, îți câștigă un duel aerian, poți să te sprijini de el ca echipă.

Vrea un jucător mai percutant. Credeam că FCSB va fi jucătorul de care au nevoie. Și el a început să fie mai blazat, dar nu mi-a displăcut. Compangno e ca și Giroud”, a explicat Viorel Moldovan. În discuție a intervenit MM Stoica, oficialul de la FCSB fiind de părere că niciodată nu ar trebui ca FCSB să renunțe la Andrea Compagno.

A încercat să-l convingă pe Gigi Becali în acest sens, însă fără succes. ”Nu aș renunța niciodată la Compagno, e băiat excepțional, se antrenează foarte bine, nu a făcut niciodată niciun reproș nimănui. Un profesionist cum rar mi-a fost dat să văd, asta e situația. Cel care plătește trebuie să dicteze. Încerci să-l influențezi, să aduci argumente. Am jucat, arătat foarte bine peste el, ce argumente să mai aduci. Când i se pune pata, e clar, s-a terminat”, a declarat MM Stoica.

Ce jucători preferă Gigi Becali la FCSB?

De asemenea, oficialul celor de la FCSB a prezentat profilul jucătorului care îi este pe placul lui Gigi Becali: tehnic, care driblează și face spectacol. ”Lui Gigi îi plăcea Garita, eu i-am spus că dacă ajunge la noi nu atinge mingea. Fiecare cu gusturile lui. Eu știu foarte bine profilul jucătorului care-i place lui Gigi. Uite, Dică era un jucător excepțional. Nu era printre favoriții lui. De ce? Nu dribla, nu avea plecarea asta de care vorbim, explozie.

În schimb era jucător cu o eficiență ieșită din comun. Marca foarte multe goluri. A fost golgheter an de an. Rusescu, alt fotbalist eficient, din nou. De Moruțan îi plăcea, dribla unu la unu. Îți dau exemple de jucători care au reprezentat ceva pentru noi. Stanciu era eficient, Gigi vrea Octavian Popescu, Coman, Luis Phelipe”, a completat MM Stoica.

, iar conform FANATIK cei de la Neftci Baku erau dispuși să plătească 400.000 de euro pentru atacant. Cu toate acestea, mutarea nu s-a concretizat. Interesant, așa cum spunea și Mihai Stoica, Andrea Compagno nu pare afectat de situația sa și se antrenează în continuare c maximă seriozitate.

”Este concentrat 100%, se antrenează cu noi. Nu a arătat nimic, e jucătorul nostru, nu am primit nimic concret despre el. Este profesionist, se antrenează în fiecare zi, sunt fericit că-l am alături de noi”, a mărturisit antrenorul Elias Charalambous. De altfel, într-un interviu acordat FANATIK, Andrea Compagno dezvăluia că nu este deranjat de criticile lui Gigi Becali.

. A plătit bani mulți pe mine și mă gândesc mereu ca el să fie mândru de mine. Nu te aștepți ca după un sezon în care ai înscris 21 de goluri și în care te-ai descurcat bine, primul an la FCSB, să-ți zică nu-mi place, vreau să schimb, vreau să schimb. Repet, problema nu este că patronul vorbește așa. Problema e la mine că nu am marcat goluri atunci când am jucat!”, a declarat Andrea Compagno pentru FANATIK.