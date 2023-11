Andrei Nicolescu, șeful lui Dinamo, pus la zid: „Cum să te duci să faci saună cu jucătorii?”

Andrei Nicolescu nu e deloc menajat de gloriile lui Dinamo, după ce echipa se afundă din ce în ce mai mult în clasament și retrogradarea e din nou pe buzele tuturor dinamoviștilor. .

Andrei Nicolescu, atacat iar de Giani Kiriță: „Trebuie să existe o distanță între conducerea clubului și echipă”

Președintele lui Dinamo este luat din nou trântă de Giani Kiriță: „I-aș spune așa lui Nicolescu: Tu, băi, băiatule am auzit că faci saună cu băieții! Eu așa am auzit. Așa mi s-a zis. Serios! Nu are voie să facă un conducător saună cu băieții.

Nu ai voie să te duci să faci asta. Nu la modul ăla, Doamne ferește. Trebuie să existe o distanță între conducerea clubului și echipă. Nu ai ce să cauți lângă ei acolo. Tu ești conducător”, .

Vivi Răchită a fost și el uluit de declarațiile lui Andrei Nicolescu: „A zis că s-a dus la Steaua și a dat probe când era jucător. Și stăteam și mă gândeam. Tu, de pe stradă, de la o echipă, să zicem Unirea Teleajăn că e de la noi din Prahova, te duci la Steaua să dai probe.

Cum să îți mergi să te duci să dai probe la Steaua?! Steaua selectează. Păi cum adică?! Nu înțeleg. Te duci așa să dai probe. Păi nu te caută Steaua dacă ai valoare. A zis că a jucat și el fotbal”, a spus indignat fostul jucător al „roș-albaștrilor”.

Andrei Nicolescu l-a dezamăgit pe Giani Kiriță: „E clar depășit de situație din toate punctele de vedere”

Giani Kiriță consideră că oficialul lui Dinamo nu mai face față în Ștefan cel Mare: „Asta nu înseamnă că a fost fotbalist. Vorbim din punct de vedere al conducătorului. E clar că este depășit de situație din toate punctele de vedere. Și discursul pe care îl are, se vede că e ăla umil, se vede că sunt toți acolo și spun aceleași lucruri”.

Dinamovistul are și câteva sfaturi pentru conducerea „câinilor”: „Nu au discurs bărbătesc și crede-mă, în situația actuală nu neapărat că eu critic. Bă, trebuie să lași orgoliile de o parte, să vezi soluțiile pe care le ai, să chemi oamenii potriviți, să faci 2-3-4 transferuri bune și aia e”.

În caz contrar, proiectul Dinamo se poate iarăși nărui: „S-o încerci și pe-asta. Pentru că dacă mergi pe aceeași linie poți să retrogradezi. Și ce-ai făcut? ”, a mai avertizat Kiriță.

Giani Kiriță nu îl slăbește nicio secundă pe Andrei Nicolescu: „E depășit de situație”