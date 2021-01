Andrei Partoș, atac la Moraru și Naum de la Digisport după scandalul “FCSB în carantină”: “Sunt niște potlogari corupți”

Comentatorul muzical Andrei Partoș a avut o șarjă la adresa realizatorilor de emisiuni de la Digisport, Vali Moraru și Radu Naum după scandalul “FCSB în carantină”. Partoș îi acuză pe aceștia, dar și pe o parte a invitaților că nu sunt imparțiali și a criticat dur vehemența cu care jurnaliștii postului tv critică FCSB.

În vlogul lui Andrei Partoș, “Foc de P.A.E.”, comentatorul muzical a făcut o paranteză în care a vorbit despre atitudinea beligerantă a realizatorilor de emisiuni de la Digisport la adresa FCSB. El consideră că jurnaliștii ar trebui să aibă mai mult echilibru și că se va delimita de emisiunile postului respectiv.

Mai mult, Partoș l-a criticat și pe Radu Paraschivescu, invitat permanent de la Digisport, despre care spune că nu înțelege de ce simte nevoia să îi apere pe colaboratorii săi de la postul tv. De tirul lui Andrei Partoș nu au scăpat nici unii colaboratori ai postului, cum sunt Remus Răureanu sau Decebal Rădulescu:

Andrei Partoș atac la Moraru și Naum de la Digisport după scandalul “FCSB în carantină”

“Am ceva de spus despre diverșii măcănitori de la posturile de televiziune. Pentru că trebuie să existe un echilibru. Ei spun că sunt oameni de presă. Eu nu sunt om de presă. Pot să fiu subiectiv și să spun că țin cu echipa asta (n.r. FCSB), nu îmi place patronul, dar echipa mi-a fost dragă de când aveam șase ani și eu nu mă dezmint.

Alții fac altfel. Au o favorită într-un oraș, o altă favorită în alt oraș. Dacă iese campioană europeană, mai țin și cu ăla. Dacă nu mai e performanță, nu mai țin. Mie nu mi se par ăștia fani. Ăștia sunt niște cioflingari care se lipsesc de una, alta.

“Sunt niște lucruri intolerabile și am decis să nu mai vorbesc despre postul în sine, Digisport”

Dar, presa are obligația de a avea o atitudine corectă și decentă în raport cu sportul. Și atunci, dacă ai un comentator de sport care spune la fiecare mișcare a unui jucător de la cealaltă echipă care nu e FCSB că e “splendid”, “excepțional”, “senzațional”, iar orice mișcare a celor de la FCSB chit că sunt bune sau nu “e greșit”, “nu e bine”, “nu se așează bine”, comentatorul de meci, nu mai vorbesc despre ce spun ei după partidă.

Sunt niște lucruri intolerabile și am decis să nu mai vorbesc despre postul în sine, Digisport, și nici despre oamenii de acolo orice s-ar întâmpla. Mă uit la meciuri că n-am încotro, ei dau mai multe meciuri decât celelalte posturi, dar o să mă uit mai insistent la Look TV, la Pro X sau la cine mai dă sport.

“Nicio șansă cu acești indivizi cum este unul ca Decebal Rădulescu, cum e Valentin Moraru despre care aveam o părere bună și era ponderat până l-am văzut bruscându-l pe Mihai Stoica”

Despre ei nu mai spun nimic pentru că este o ușă închisă. Nicio șansă cu acești indivizi cum este unul ca Decebal Rădulescu, cum e Valentin Moraru despre care aveam o părere bună și era ponderat până l-am văzut aseară bruscându-l pe Mihai Stoica, nu mai vorbesc de domnul Naum, Răureanu, Geambașu, oameni care permanent au o răfuială cu acest club de când era Steaua.

Problema este ciudată pentru că patronul acestui club și-a făcut un obicei să intre la ei pe post și să vorbească cât vrea el. Adică ei își făceau rating pe spinarea acestui individ care e semiconștient de ce spune și oricum spune același lucru de ani de zile. Cu toate acestea, Becali a avut poarta deschisă ani de zile să ciripească acolo, după care ei făceau mișto de el în diverse forme.

“Această mizerie caracterială nu o pot lăsa așa”

Această mizerie caracterială nu o pot lăsa așa. Așa că am decis să nu mai spun nimic despre acest post, indiferent de ce minunății transmite. Cu fotbalul ne-am lămurit. Eu nu spun că această echipă este senzațională sau că va lua titlul sau nu. Spun doar că trebuie tratată cu aceeași măsură ca și celelalte.

S-a vorbit de Dinamo și le-au plâns în brațe și în poale în toate felurile. Faptul că FRF nu au intervenit să vadă că acolo e o țeapă, faptul că Dinamo joacă de bine, de rău și chiar câștigă niște meciuri, nu i-a mai interesat. Dacă nu e o dramă, nu îi interesează.

“Dacă s-au putut întoarce s-au întors, trebuiau să fie testați înainte de meci și dacă i-au testat și n-au nimic, care este grija ta de comentator?”

Au plecat cei de la Steaua în Turcia. Cum de au plecat, cum de i-a lăsat, cum de au voie, cum de au putut, de ce nu li se pune o carantină? Tot timpul au pus acești băieți problemele sub forma asta. Păi dacă s-a putut, au plecat, omul a avut bani, i-a trimis. Dacă s-au putut întoarce s-au întors, trebuiau să fie testați înainte de meci și dacă i-au testat și n-au nimic, care este grija ta de comentator?

Ei nu sunt reprezentanții echipelor adverse, ei sunt niște comentatori, jurnaliști. Ei trebuie să aibă echilibru. Nu, domnule, ei trebuie să decidă ei: “eu l-am pus pe ăla acolo”, “eu l-am scos pe ăla”, vor să se laude că nu știu ce antrenor care nu avea loc de muncă, după ce a venit la ei de două, trei, patru, cinci ori, și-au găsit loc de muncă. Vezi cazul Mulțescu, săracul. Sau alții. Deci nu e în regulă ce se întâmplă și trebuie să mă manifest sub forma asta. Și atunci îmi pun singur embargo în a pronunța numele acestui post și a acestor derbedei, care nu mai sunt ziariști.

“Sunt niște potlogari corupți, clar corupți, dacă nu au luat bani, înseamnă că alte forme”

Sunt niște potlogari corupți, clar corupți, dacă nu au luat bani, înseamnă că alte forme. M-a surprins neplăcut că Radu Paraschivescu a simțit nevoia să îi apere pentru că el nu e ca ei, chiar dacă se duce acolo.

El măcar are o echipă favorită care nu intră în discuție și care este Poli Timișoara și care, știți bine, este într-o ligă inferioară. Faptul că simte nevoia să îi apere este pentru mine o tristețe pentru că Radu are și feeling, are și intuiții și nu poți să spui că nu observi ce fac ăia. Poți să spui că ești de acord”, a spus Partoș.

Mihai Stoica, scandal în direct cu Vali Moraru

Criticile vin după ce, jurnaliștii postului Digisport au criticat în termeni duri faptul că FCSB a reușit să scape de carantină când au venit din cantonamentul din Turcia, în condițiile în care au venit dintr-o țară aflată pe lista galbenă, fiind singura echipă care a efectuat un stagiu de pregătire în străinătate în această iarnă.

Imediat după ce FCSB a ajuns în țară, între Mihai Stoica și Valentin Moraru a izbucnit un scandal în direct referitor la faptul că roș-albaștrii au reușit să “fenteze” carantina, deși veneau dintr-o țară aflată pe lista galbenă.