Andrei Păunescu dezvăluie de ce nu a vorbit cu Dan Șucu, patronul Rapidului, în scandalul imnului. „De ce să-l caut?”

, după ce „alb-vișiniii” s-au folosit de imnul compus de tatăl său în scopuri comerciale. Fiul regretatei personalități și-a explicat decizia pe larg în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Păunescu aștepta să fie contactat de Rapid: „Dânșii ar fi trebuit să pună o întrebare”

Andrei Păunescu a deschis împotriva Rapidului, iar fiului uneia dintre cele mai importante personalități din istoria clubului și-a motivat decizia: „Nu am vorbit niciodată cu el. Nu eu i-am luat domnului Șucu din familie o operă să o vând. Cum să îl sun? Dânșii ar fi trebuit să contacteze familia Păunescu să pună o întrebare”.

Artistul consideră că nu avea de ce să discute cu Dan Șucu: „Cum?! Adică să mă duc eu să ce? După locomotiva ‘Suntem peste tot acasă’? Sau după metrou? Sau să mă duc la o casă de vinuri în cramă și să întreb: ‘Bună ziua, mă primiți aici?’. Nu se poate asta.

Când cineva folosește un bun al altuia, măcar îi cere acordul. Eu nu spun că e furt, dar constat că se vinde un lucru al familiei Păunescu fără ca noi să fim întrebați și fără să ni se ceară acordul”.

Andrei Păunescu acuză: „E păcat că i s-a luat opera și a fost vândută ca reclamă la băuturi și la pariuri sportive”

Andrei Păunescu e de părere că numele tatălui său a fost pătat prin deciziile de marketing luate în Giulești: „În momentul în care se fac vânzări de băuturi alcoolice, vânzări de pariuri sportive, de companii de transport, ceasuri de perete, căni, o nebunie întreagă. Timbre… Gândește-te Horia Ivanovici să ia cineva un articol al tău de referință și să îl vândă în piață, să spună că nu e al tău și fără ca măcar să te întrebe.

Nu a fost întrebată familia Păunescu și o operă literară de referință, care a devenit și o operă sportivă și culturală, folosită fără să se pomenească numele autorului. E păcat că i s-a luat opera și a fost vândută ca reclamă la băuturi și la pariuri sportive”.

Cu toate acestea, este dispus să ajungă la o înțelegere cu Dan Șucu: „Eu răspund la telefon 24 din 24. Eu nu cred că este cineva în lumea asta care să spună: L-am sunat pe Andrei Păunescu și nu l-am găsit. Sau am vrut să vorbesc cu el și n-am vorbit. Deci nu asta e problema. Eu sunt dispus să vorbesc cu oricine de pe planeta asta. Nu e nicio problemă.

Nu știu să vă spun pentru că eu nu sunt de capul meu. Familia asta este compusă din mai mulți oameni. Nu este nici un sat fără câini, nici o proprietate unică. Este o chestiune complexă”.

Cum răspunde celor care îl atacă și spun că Adrian Păunescu nu ar fi dat niciodată Rapid în judecată

Andrei Păunescu a fost extrem de criticat de suporteri pentru decizia sa, însă își asumă responsabilitatea: „Oamenii sunt temperamentali și mai ales iubitorii Rapidului sunt niște fani formidabili. Reacționează ca la o ofendă, dar asta este o fentă. Imnul Rapidului poate fi cântat necondiționat, fără bani, de oricine, oricând”.

Celor care consideră că a vrut să îl stoarcă de bani pe Dan Șucu, Andrei Păunescu are un mesaj clar: „Fentele sunt multe. Eu zic că trebuie să discutăm pe terenul real, nu imaginar. Acum s-a întâmplat. Dacă acum s-a scos alcool, toate acele produse care sunt pe tarabe, ce să facem? Puteam să facem ceva acum câțiva ani? Abia s-a finalizat în 2023, cu mari venituri financiare și cu o gravă încălcare a drepturilor de autor. Nicio legătură. Acum s-a întâmplat, acum am constatat.

Absolut nimic. Gândiți-vă așa. În familia asta se fac nenumărate opere de caritate. Adrian Păunescu a scris imnurile Craiovei și Rapidului fără să ceară nimic. Adrian Păunescu a refuzat să scrie imnul Stelei și imnul pentru Dinamo când i s-au oferit sume colosale acum 20 de ani.

Eu am scris și am făcut nenumărate acțiuni, inclusiv în zona sportului și în cadrul clubului Rapid. Filmări, spectacole și nu am condiționat niciodată pentru că e frumos să facem gesturi din-astea.

Una este asta și alta e să iei lucrarea cuiva și să o vinzi fără să precizezi autorul și fără să întrebi dacă e potrivită o operă a lui Adrian Păunescu să promoveze alcoolul, pariurile și alte lucruri”.

