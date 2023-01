Andrei Peteleu, planuri mari la CFR Cluj: „Titlul și o convocare la echipa națională”. Ce spune despre „dubla” cu Lazio. Video

Andrei Peteleu după ce a mai evoluat pentru campioana României în perioada iulie 2016 – ianuarie 2020. Transferul noului fundaș dreapta al campioanei României a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK.

Andrei Peteleu, primele declarații după revenirea la CFR Cluj: „Nu simt că am plecat”

CFR Cluj s-a întărit serios în actuala perioadă de mercato. Campioana României i-a transferat pe lângă Anton Maglica și Bogdan Țîru, pe fundașul dreapta Andrei Peteleu și , mutări anunțate în exclusivitate de FANATIK.

Andrei Peteleu nu este la primul contact cu echipa finanțată de Neluțu Varga. Alături de ardeleni, fundașul în vârstă de 30 de ani a cucerit trei titluri de campion și o Supercupă a României.

„Mă bucur din suflet că m-am reîntors acasă. Mă simt foarte bine, sunt cu zâmbetul pe buze și sunt pregătit pentru noile provocări. Mă simt acasă. Nu simt că am plecat. Am găsit același grup, același staff.

Ușor, ușor am intrat în ritmul echipei. Astăzi am făcut primul antrenament și sperăm ca de mâine să intrăm încet, încet în meci. Mă simt foarte bine (n.r. din punct de vedere fizic).

Nu am probleme de genul. M-am antrenat și în vacanță și înainte de vacanță. Acum sunt bine, sunt pregătit”, au fost primele cuvinte ale lui Adrian Peteleu, într-un interviu acordat pentru CFR TV.

Andrei Peteleu nu este surprins de CFR Cluj, campioana ultimelor cinci sezoane: „M-am așteptat”

Andrei Peteleu consideră că experiența din afara țării l-a maturizat. În ianuarie 2020, fundașul dreapta semna din postura de jucător liber de contract cu Sheriff Tiraspol, urmând ca un sezon mai târziu să revină în România la UTA.

După experiența de un sezon și jumătate din Ungaria, la Kisvarda, Peteleu a revenit sub comanda lui Dan Petrescu. Fostul internațional U21 al României nu a fost surprins de demonstrația de forță a CFR-ului din ultimele cinci sezoane.

„M-am așteptat (n.r. CFR, campioana ultimelor sezoane în SuperLiga). Aici găsești o mentalitate deosebită și acest lucru face ca an de an CFR să fie favorită.

M-am maturizat, am avut parte de experiențe noi, am întâlnit oameni noi de la care am învățat lucruri bune sau mai puțin bune.

Discuțiile pe care le-am avut cu cei din staff și faptul că am avut niște probleme personale. Probabil și acest aspect m-a influențat mult să-mi doresc să revin”, a mai spus Andrei Peteleu.

Andrei Peteleu și-a stabilit obiectivele după transferul la CFR Cluj: „Titlul cu numărul nouă și o convocare la națională”

Andrei Peteleu speră că evoluțiile din tricoul lui CFR Cluj să-i atragă atenția lui Edi Iordănescu în vederea convocării la echipa națională. Fundașul dreapta vrea să câștige titlul alături de CFR Cluj, care înaintea reluării campionatului se află pe locul doi, la un punct distanță în spatele liderului Farul.

„Obiectivul meu personal este să ajut echipa cât mai mult, să luăm titlul cu numărul nouă și dacă se poate mi-aș dori o convocare la națională. Fie ea într-un amical sau meci oficial”, a spus Andrei Peteleu.

Pe 16 și 23 februarie, CFR Cluj o înfruntă pe Lazio în optimile UEFA Conference League. Andrei Peteleu este convins că ardelenii pot produce surpriza.

„(n.r. meciul cu Lazio) O să fie un meci dificil cu siguranță, dar ați văzut că în istoria recentă a fotbalului se întâmplă surprize din ce în ce mai des, iar prin forța grupului, prin mentalitatea lui mister și prin mentalitatea noastră, clar, o să putem face o surpriză la rândul nostru”, au fost cuvintele lui Andrei Peteleu.