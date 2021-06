Jurnalistul Andrei Vochin, specialistul Fanatik la EURO 2020! Analizele meseriașe ale lui Vochin, 5 săptămâni EXCLUSIV pe fanatik.ro

Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este „special guest” la FANATIK, unde a publicat editoriale și a analizat cele mai importante meciuri din Liga 1 Betano. Și unde va analiza cele mai importante meciuri de la care „inundă” bătrânul continent de vineri, 11 iunie până duminică, 11 iulie.

În vârstă de 52 de ani, Andrei Vochin este o prezență constantă și marcantă în fotbalul românesc de 31 de ani, atât ca ziarist, cât și ca oficial la Federația Română de fotbal.

Andrei Vochin și-a văzut prima semnătură în paginile ziarului „Tineretul liber” (fosta „Scânteia tineretului”) în 1990, ca tânăr colaborator, a devenit ziarist „cu acte”, adică angajat permanent la „Sportul românesc” al lui , în 1991.

În 1995 a debutat „pe sticlă”, la Canal 31, devenit ProTV la 1 decembrie același an. A fost „jucător de bază” în echipa lui Ovidiu Ioanițoaia la celebra emisiune cu tematică sportivă „Procesul etapei”, prima de acest gen, până în 1997.

Atunci, în 1997, aproape toată redacția de la „Sportul românesc” trecea cu cai și bagaje la „Prosport”, ziar ultra-modern la acea vreme, finanțat de Adrian Sârbu și condus de Ovidiu Ioanițoaia, Cătălin Tolontan și Andrei Vochin.

Aceeași „migrație” în masă, adică întregul efectiv redacțional, s-a repetat în 2002, de la „Prosport” la „Gazeta sporturilor”, unde Andrei Vochin a scris, din aceeași poziție de conducere, până în 2014.

După alegerile pentru conducerea FRF din 2014, istorice cu și fără ghilimele, când a fost „detronat” după 24 ani de „domnie” de tânărul cvasi-necunoscut , cariera lui Andrei Vochin a luat o întorsătură de 180 de grade.

Dorit insistent de noul președinte FRF în „corpul federalilor”, și nu oricum, ci chiar în funcția de consilier personal, „pentru echilibrul, prestanţa şi imaginea excelentă pe care o are în lumea sportului”, motiva atunci Răzvan Burleanu opțiunea sa, Andrei Vochin a făcut pasul „dincolo” și a devenit „oficial”, față în față cu foștii colegi din presă, care au „tras” în el din toate pozițiile…

„Deși am rămas același, deși mi-am păstrat setul de valori, am «izbutit» să strâng încă din primul an la FRF mai mulți dușmani decât într-o viață, dar, în același timp, am putut să descopăr adevăratele caractere și competențe și din lumea presei, și din cea a fotbalului. Un singur lucru n-am reușit: să renunț la ziar sau la TV. Semn că în viața mea e suficient loc pentru două iubiri: fotbalul și jurnalismul. Cu care voi continua până la capăt” – Andrei Vochin