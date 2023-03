Andrew Tate, dezvăluiri despre viața din închisoare. „Am o pungă de plastic pe care o folosesc pentru a proteja mâncarea de insecte”

Andrew Tate a vorbit despre cum este viața în închisoare. Fostul luptător de kickboxing primește mâncarea la ore fixe, dar este nevoit să aibă mare grijă de aceasta.

În urmă cu câteva zile, . Fostul campion la kickboxing a dezvăluit care sunt condițiile din spatele gratiilor, dar și cum reușește să mănânce.

Andrew Tate a spus că primește mâncare de trei ori pe zi, însă este nevoit să o acopere cu o pungă de plastic pentru ca insectele să nu se apropie de aceasta. În plus, acesta consumă mâncarea rece în celulă.

“Mâncarea mea vine la 8 dimineața, la prânz și la 5 seara. Am o pungă de plastic pe care o folosesc pentru a proteja mâncarea de insecte. Îmi petrec întreaga zi distrugând muștele și furnicile care se apropie de masă. Când soarele apune, mănânc singur mâncarea rece în celula mea”, a fost mesajul postat pe contul de Twitter al lui Andrew Tate.

Fratele lui Tristan Tate este destul de activ pe contul de Twitter, acolo unde postează diverse mesaje cu viața din închisoare. După ce a aflat că va rămâne în arest pentru încă 30 de zile, fostul sportiv a postat un alt mesaj.

“Mă uit în oglindă căutând răspunsuri de la mine. Cât poate îndura un bărbat? După un timp, am început să zâmbesc. Vor să mă distrugă. Nu îi voi lăsa”, a scris Andrew Tate.

