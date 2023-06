Angajata bătută cu toporul de șeful ei mărturisește chinul prin care a trecut: „Dacă nu puneam mâinile în dreptul capului mă omora pe loc. Zicea întruna, de aici vie nu mai ieși”

Angajata bătută cu toporul de șeful ei a ieșit din comă și a povestit prin ce clipe dramatice a trecut. Întâmplarea a avut loc după ce patronul și-a ieșit din minți când a aflat că femeia vrea să demisioneze.

Angajata bătută cu toporul de șeful ei a ieșit din comă. Mărturia femeii

Un incident șocant a ieșit la iveală în urmă cu câteva zile. FANATIK vă informa cu privire la după ce și-a anunțat șeful magazinului la care lucra că dorește să își dea demisia.

ADVERTISEMENT

Angajata, în vârstă de 38 de ani, a fost închisă în biroului administratorului societății. cu toporul. Femeia a suferit răni grave, dar cu ultimele puteri a ajuns la mașină și a plecat spre casă.

Ulterior, a căzut la pământ, fiind găsită de soțul ei în stare de inconștiență. Ea a fost transportată la spital, în comă, cu multiple leziuni. Din fericire, femeia a ieșit din comă, iar acum mărturisește chinul prin care a trecut.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„I-am scris șefului meu marți că nu mai vreau să mai desfășor activitatea în unitatea dânsului și dânsul mi-a spus să vin să îmi dau demisia, să scriu cu mâna mea demisia și să iau restul de bani. M-am dus la dânsul, am urcat pe scări, când am urcat pe scări M. V. s-a ridicat de pe scaun și a ieșit afară și a închis ușa în urma sa.

Am intrat în biroul dânsului și a închis ușa cu cheia, l-a sunat pe D. S. să-i aducă o coadă de topor. Închizându-mă acolo a început să mă bată, până am făcut hemoragie. Am pus mâinile în dreptul capului, că de asta am mâinile rupte, dacă nu puneam mâinile în dreptul capului mă omora pe loc”, a transmis femeia pentru .

ADVERTISEMENT

Femeia bătută de șef: „Zicea întruna, de aici vie nu mai ieși”

Angajata mai spune că șeful ei a amenințat-o că o va ucide și nu a lăsat-o până când nu „s-a săturat” el să o bată. Apoi, a dat-o afară din birou nu înainte de a-i mai da încă două lovituri pe spate.

„Zicea întruna, de aici vie nu mai ieși, curvo! Și după ce s-a săturat de bătaie cât a putut el să dea, că era lac de apă, m-a scos afară pe ușă și mi-a mai dat încă două cozi de topor pe spate”, a adăugat femeia, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

După ce scăpat din mâinile șefului bătăuș s-a urcat la volanul mașinii și a condus până acasă, cu ultimele puteri. Acolo a fost găsită de soțul ei care a chemat o ambulanță și a alertat autoritățile.

ADVERTISEMENT

Patronul magazinului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind deschis dosar penal pentru loviri sau alte violențe. Oamenii legii continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate în ce împrejurări a avut loc întâmplarea șocantă.