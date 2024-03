Ange Postecoglou a dat verdictul după prestația lui Radu Drăgușin în Aston Villa – Tottenham 0-4. Ce a spus despre accidentarea lui van de Ven

Ange Postecoglou a tras concluziile după victoria entuziasmantă a celor de la Tottenham, scor 4-0 în deplasare cu Aston Villa, în etapa a 28-a din Premier League. Antrenorul australian a comentat prestația lui Radu Drăgușin. Fundașul central român .

Ange Postecoglou a dat verdictul după prestația lui Radu Drăgușin în Aston Villa – Tottenham 0-4

în victoria de pe „Villa Park”, scor 4-0. Internaționalul român a fost introdus pe teren în minutul 49 după accidentarea concurentului pe post, olandezul Micky van de Ven.

Tottenham a marcat toate cele 4 goluri după intrarea lui Radu Drăgușin pe gazon, însă fundașul român nu a contribuit la niciuna dintre reușite. Totuși, Ange Postecoglou a declarat la conferința de presă că Radu Drăgușin s-a descurcat foarte bine.

”Excelent pentru Radu că a intrat. E prima dată când primește multe minute, chiar într-un meci important, și cred că s-a descurcat foarte bine”, a declarat Ange Postecoglu, citat de .

Ce a spus Ange Postecoglou despre accidentarea lui Micky van de Ven

Tottenham ocupă locul 5 în Premier League, cu 53 de puncte în 27 de meciuri. Londonezii sunt la două puncte în spatele celor de la Aston Villa, locul 4, însă „Spurs” are un meci în minus. Ange Postecoglou susține că accidentarea lui Micky van de Ven nu este una îngrijorătoare.

„Nu cred că este ceva serios. Vom vedea. Am fost extraordinari la toate aspectele. În prima repriză i-am pus serios la treabă. Am păstrat același tempo, presingul nostru a fost exact cum l-am planificat.

Fotbalul prestat în repriza secundă a fost remarcabil, mai ales că am întâlnit o echipă foarte bună. Felicitări tuturor băieților! În finalul primei reprize au pus presiune pe noi. Mesajul de la pauză a fost că doar cu perseverență o putem scoate la capăt.

„Este important pentru că am marcat patru goluri cu patru fotbaliști diferiți”

Am ieșit bine de la cabine, am continuat să ne impunem jocul. Dacă am reuși să păstrăm aceeași intensitate timp de 100 de minute, am fi greu de oprit! Pentru noi este important că am marcat patru goluri cu patru fotbaliști diferiți.

N-a fost deloc ușor, dar ne-am descurcat bine. Suntem cu un meci mai aproape de obiectiv, mai avem 11 etape. Toată lumea spunea că e un meci de totul sau nimic pentru noi. Presupun că încă n-am murit”, a mai spus Ange Postecoglou.

James Maddison, Brennan Johnson, Heung-Min Son și Timo Werner au marcat pentru Tottenham în partida cu Aston Villa. Radu Drăgușin a primit nota 6.9 din partea celor de la Sofascore. Românul a evoluat 50 de minute la Tottenham, cu tot cu prelungiri, cele mai multe minute de la transferul în Premier League.