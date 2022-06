Angela Rusu, poveștile unei vieți greu încercate. De ce nu-și poate ierta mama: „A fost o egoistă”

Angela Rusu a făcut mărturisiri despre viața ei. Artista a dezvăluit care este motivul pentru care nu păstrează legătura cu mama ei, cum au afectat-o cele trei divorțuri prin care a trecut și cât de greu i-a fost să rămână însărcinată la 47 de ani.

Angela Rusu a avut o viață greu încercată. Care este motivul pentru care vorbește cu mama ei și de ce nu o poate ierta?

Angela Rusu a cunoscut succesul la vârsta de 26 de ani, iar în plan profesional a fost într-o continuă ascensiune. Totuși, viața personală a fost marcată de numeroase momente grele. Într-un interviu acordat în emisiunea lui Cătălin Măruță, artista a dezvăluit că mama sa a fost cea care i-a pricinuit cea mai mare suferință, motiv pentru care nu păstrează legătura.

„Am petrecut mare parte din copilăria mea la bunicii din partea mamei. Acolo mă simt cel mai bine. Nu mai merg pentru că mama a făcut o greșeală foarte mare, a vândut casa. Eu cu mama mea nici nu vorbesc. Eu am ținut foarte mult la acea acasă. Mă visez aproape în fiecare noapte în casa bunicilor.

Mama mea a fost o egoistă și mereu a vrut să îmi controleze oarecum viața. Cred că vândut ca să se răzbune pe mine, știa că asta mă doare cel mai tare. Pentru asta nu pot să o iert”, a dezvăluit Angela Rusu.

Angela Rusu, copilărie marcată de alcool: „Tatăl meu consuma mult alcool”

În copilărie, Angela Rusu a fost martoră unor episoade greu de înțeles la acea vârstă. Tatăl său avea probleme cu alcoolul și de multe ori a ajuns la spital.

„Tatăl meu a avut episoade când bea, consuma mult alcool. Câte 2-3 săptămâni nu se oprea, poate doar la spital și cu medicamente”, a declarat Angela Rusu.

Părinții ei s-au despărțit atunci când avea 23 de ani, iar un an mai târziu tatăl său s-a căsătorit cu o femeie care nu a suportat-o niciodată pe solistă. Acest lucru a determinat-o pe Angela Rusu să se lanseze în muzică, deoarece nu mai putea rămâne angajată la firma tatălui său.

„Pur și simplu m-am simțit abandonată. A doua soție s-a căsătorit cu taică-miu pentru bani. A deranjat-o mereu că exist și că trebuie să împart averea cu fratele meu. Tot timpul încerca să-i spună tatălui meu tot felul de lucruri neadevărate despre mine”, a mărturisit solista.

Angela Rusu a fost căsătorită de trei ori, înainte de a-și găi liniștea în brațele actualului său soț. Primul mariaj a avut loc pe vremea când avea doar 20 de ani, însă s-a terminat mai repede decât și-ar fi dorit. Din primele două casnicii ea are două fete, Larisa și Rebeca.

„După doi ani jumate am divorțat din cauza infidelităților lui. M-am recăsătorit la 28, iar după ce am născut, când avea Rebeca 6 luni, el a plecat. Eu am fost plecată și când m-am întors…Și-a luat hainele. Ca și în filme. Pur și simplu, a zis să aleg între el și carieră”, și-a amintit Angela Rusu.

Pe cel de-al treilea soț l-a cunoscut într-o perioadă vulnerabilă, când nu vorbea deloc cu părinții săi. Bărbatul era violent și o lovea frecvent. Cel care ajutat-o să iasă din relație, care a aflat prin ce trece fiica lui.

„Am evadat. Coceam vinete și când am auzit că el doarme, am deschis ușa și am plecat. Am divorțat de trei ori, cu trei divorțuri băgate de soți, nu de mine”, a adăugat Angela Rusu.

Angela Rusu a devenit mamă pentru a treia oară la 47 de ani

Angela Rusu , însă nu i-a fost ușor. Solista a trecut prin mai multe proceduri dureroase. A făcut aceste sacrificii pentru fericirea soțului său.

„Am zis să fie fericit. Pentru că vedeam că e nefericit în fiecare zi că nu avem un copil. Am hotărât să fac sacrificiul ăsta și am făcut un sacrificiu foarte mare.

Am făcut patru fertilizări în vitro și nu a fost ușor. Fiecare fertilizare a însemnat o traumă pentru mine”, a explicat Angela Rusu.

Recent, cântăreața a trecut printr-o perioadă dificilă. Medicii au diagnosticat-o cu o boală gravă, însă în urma unor investigații amănunțite efectuate în afara țării, a aflat că aceștia s-au înșelat.