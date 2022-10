Anghel Iordănescu îi dă replica lui Mircea Sandu: „Nu-mi vine să cred că a spus așa ceva! De-acum înainte dau în judecată”

„Tata Puiu” a spus că nu îi vine să creadă că fostul președinte FRF a făcut astfel de declarații și a decis să acționeze în judecată dacă va mai spune cineva că Edi Iordănescu a fost pus politic pe banca tehnică a echipei naționale.

Anghel Iordănescu i-a dat replica lui Mircea Sandu

, la puțin timp după ce fostul președinte al Federației Române de Fotbal a avut un atac dur la adresa fiului său, contestând felul în care a devenit selecționerul României:

„Sincer, sunt obosit și am obosit să aud aceste lucruri. Ceea ce e mai trist e că Mircea Sandu a putut să facă o astfel de afirmație și nu mă așteptam din partea lui să vină și să facă astfel de afirmații fără să probeze ce a spus.

Am obosit, iar selecționerului i se face o mare nedreptate. A început de jos, a început de la Liga 3, a trecut pe la echipe, care niciodată nu sperau să intre în primele șase.

A băgat patru echipe în play-off, a câștigat campionatul cu CFR, are două SuperCupe și a mai jucat finale de Cupa României.

Mă surprind aceste afirmații, fără să fie justificate sau să aibă acoperire. Personal cred și am mai spus-o de-a lungul timpului, am spus că din punctul meu de vedere la națională era mai bine un antrenor cu mare experiență. Am spus că dacă vrem să îndreptăm lucrurile să îl aducem pe Hagi, pe Dan Petrescu”.

„L-am mai nominalizat pe Răzvan Lucescu, am mai dat și alte nume pe lângă cele amintite. Sincer, Boloni ar fi fost o soluție. Dar faptul că lipsește din fotbalul românesc, nu știu dacă ar fi fost o soluție mai bună decât numele pe care le-am enumarat mai devreme.

Am pledat în presă și la nivelul relațiilor pur personale că Hagi și Dan Petrescu ar fi fost cele mai bune soluții.

Cred că factorul politic de care se tot vorbește nu a avut cum să vorbească cu Hagi să refuze echipa națională, nu a discutat cu Dan Petrescu să refuze echipa națională, nici cu Răzvan Lucescu ca să poată să se ajungă la a patra soluție și să fie ales Edi”, a mai spus Anghel Iordănescu, la TV .

„I se face o mare nedreptate lui Edi!”

„Eu m-am săturat să fiu acuzat de acest lucru. Intenționez ca de-acum înainte cine mai face astfel de declarații să-l dau în judecată. Îmi pare rău că Mircea Sandu are conflictele lui cu FRF. Îmi pare rău că a fost aniversarea lui și am uitat să îl sun.

Poate că a vrut să spună că eu am fost pus politic la primul mandat. Nu am citit declarația lui Mircea Sandu, nu-mi vine să cred că a făcut o astfel de declarații, nu intenționez să-l dau în judecată, dar de-acum înainte voi acționa în instanță.

Să vedem dacă de-acum înainte, după ce îl voi acționa pe primul care mai spune așa ceva în judecată, va mai declara cineva ceva după.

Spuneam că i se face o mare nedreptate lui Edi, am spus că a luat-o de jos, a ajuns în prima ligă cu echipe care nu sperau să ajungă în play-off.

Mircea Sandu să nu uite un lucru, că și eu mi-am dat demisia de vreo două ori și el personal a intervenit să rămân la echipa națională, deci el merge pe premisa continuității. Mi-am dat demisia după meciul pe nisip cu Danemarca, scor 2-5, și mi-am mai dat demisia după meciul cu Armenia.

A insistat după ambele meciuri ca eu să continui. La meciul cu Armenia am avut 13 jucători care nu au putut să joace, nici rezerve ale titularilor”, a .

„Dacă mi-am dat demisia la un meci nul cu Armenia, nici nu mă mai surprinde ca după un meci pierdut cu Armenia să se întâmple ce s-a întâmplat.

Cred că trebuie să avem mai multă încredere în jucătorii noștri și în fotbalul românesc și cred că și eu trebuie să fiu mai optimist și să mă asemăn mai mult cu Edi, care e foarte optimist”, a mai spus fostul selecționer.