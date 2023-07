Animalul care a evadat și a ajuns în România. A cucerit Europa în doar câteva decenii

Chiar dacă puțini știu acest lucru, fauna României a fost îmbogățită cu o mulțime de specii, iar dintre acestea face parte și animalul care a evadat din Statele Unite ale Americii și în câteva decenii s-a răspândit în toată Europa.

Bizamul, animalul care a evadat și a ajuns în Europa

Bizamul este cel mai spectaculos rozător de apă din țara noastră. Mai este denumit și ca ondatră, șobolan mirositor, șobolan moscat, șobolan de apă, șobolan bizam, șobolan de mosc și a ajuns în România la începutul secolului trecut, din Statele Unite ale Americii, fiind considerat un animal cu blană frumoasă.

De fapt, povestea lui a început după ce a evadat din câteva crescătorii din Cehia, dintr-o localitate din Praga. Numai 60 de ani i-a trebuit pentru a cuceri Europa. În anul 1940, au pătruns în țara noastră prin partea de vest, în Bihor.

S-a răspândit rapid în Timiș, Satu Mare și Arad, iar 14 ani mai târziu, ce a devenit un adevărat paradis pentru specia din care face parte. De aici și-au continuat „călătoria” în Suceava și Ardeal.

Bizamul este întâlnit adesea pe lângă râurile și lacurile care au o vegetație bogată, săpând galerii în maluri și diguri. Cât despre hrană, această specie se hrănește în mare parte cu plante acvatice și uneori cu melci sau scoici.

Este unul dintre cele mai vânate animale din România, inclusiv de braconierii din Delta Dunării, iar acest lucru se datorează blănii sale deosebite, considerată semiprețioasă, scrie De altfel, bizamul are o durată medie de viață de patru ani.

Cum arată animalul

considerat de unii ciudat are aspectul unui șobolan mai mare, iar trunchiul său are lungimea de 23-40 centimetri, la care se adaugă și coada care are între 18-29 centimetri. Greutatea maximă pe care o poate atinge este de aproximativ 1800 de grame.

Bizamul are corpul făcut pentru înot. Picioarele sale din spate au cinci degete unite cu o membrană mărginită de peri aspri. Coada este cilindrică la bază și turtită lateral, spre vârf fiind prevăzută cu solzi și îi servește drept cârmă.

În timp ce urechile sunt abia vizibile, fiind acoperite de blană, incisivii sunt puternici, galbeni și nu se opresc niciodată din crescut. Blana pentru care sunt vânați este de culoare cafeniu închis sau spicată cu negru pe spate și cenușiu-cafeniu pe burtă.

În afară de oameni, animalul care a evadat și a ajuns în Europa are și dușmani naturali. Printre aceștia se numără vulpea, eretele de stuf, uneori chiar și vidrele, pisicile și câinii sălbatici, enoții, nurcile și dihorii, conform