Animalul sălbatic descoperit printre blocurile din București. Unii au rămas șocați când l-au văzut: ”S-ar putea să se ascundă în subsolul unui bloc”

Animalul sălbatic descoperit printre blocurile din București i-a uimit pe mulți. Deși în realitate, acesta trăiește în cu totul alte zone, se pare că de ceva timp își face veacul prin capitală.

Devin din ce în ce mai frecvente . Sunt persoane care s-au obișnuit deja cu astfel de situații, în timp ce altele sunt șocate când văd ceea ce se întâmplă.

Iată că acum, situația pare a fi ceva mai diferită. Animalul sălbatic descoperit printre blocurile din București pare că frecventează mereu o anumită zonă. Sau cel puțin asta povestește un localnic de aici.

După ce acum ceva timp, , iată că acum, o alta se plimbă liniștită în cartierul Crângași. Un bărbat care locuiește în zonă le-a povestit celor de la observatornews.ro totul.

Acesta spune că a ieșit de dimineață cu animalul său de companie afară când a zărit vulpea. A fost pentru prima oară, iar deși bărbatul a vrut să o filmeze, aceasta a dispărut destul de repede.

Unde a fost surprinsă vulpea

Animalul sălbatic descoperit printre blocurile din București ar avea însă o ”istorie” prin zonă. Mai exact, localnicul de aici spune că aceasta ar putea să se ascundă chiar la subsolul unui bloc.

„Azi dimineață în Crângași pe Pădureni, o vulpe. Da, eram cu cățelul afară. Azi dimineață am văzut-o prima oară. S-ar putea să se ascundă în subsolul unui bloc. Am vrut să o filmez mai de aproape şi a dispărut. Pe la 6 dimineața am văzut-o”, a dezvăluit acesta, pentru .

Menționăm faptul că nu ar fi prima oară când un animal sălbatic este liber prin Capitală. Anterior, un mistreț a fost surprins în timp ce se plimba pe trotuar în nordul Capitalei. Imaginile au fost surprinse de un șofer.

Iar în ciuda agitației din zonă, se pare că animalul nu a fost deloc deranjat. Acesta umbla nestingherit printre oameni. Anterior, o altă vulpe a traversat pe trecerea de pietoni, într-o altă zonă din capitală. Se pare, deci, că astfel de evenimente devin din ce în ce mai frecvente în România.