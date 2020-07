Anna Lesko, de urgență la spital cu fiul ei. Măsura pe care ar trebui să o ia toate mămicile

Anna Lesko a ajuns de urgență la spital cu fiul ei, Adam, care semnala probleme oculare.

Cântăreața a fost sfătuită de medicul oftalmolog să renunțe la tablete și TV, deoarece vederea copilului este afectată.

Artista este o mamă singură și își crește copilul din forțele proprii.

Anna Lesko, la spital cu fiul ei

Adam, fiul artistei și a lui DJ Vinnie, are mici probleme cu vedere, iar de îndată ce a sesizat acest aspect, Anna Lesko a mers rapid în cabinetul medicului oftalmolog, pentru a depista ce suferință are copilul.

Din fericire, băiatul nu are o afecțiune foarte gravă, însă nu mai are voie să petreacă prea mult timp pe telefon sau tabletă, inclusiv la televizor.

Deși stă la casă, vedeta susține că băiatul ei, așa cum fac mulți tineri de vârsta lui, se plictisește repede, iar jocurile online sunt mult mai atractive pentru el.

În zilele noastre, foarte mulți copii își petrec majoritatea timpului pe telefon sau tabletă, iar asta pentru că nu au activități, ori părinții sunt absenți din peisaj. Deși nu este cea mai bună opțiune, mulți adulți nu realizează pericolul pe care îl reprezintă aceste gadgeturi, care pot influența atât emoțiile, cât și comportamentul.

” Am fost cu Adam la medic, la oftalmolog. Nu îmi plăcea cum vede, l-a consultat cu atenție. Când s-a uitat în ochișorul lui, mi-a zis că mușchiul ochiului este obosit și să nu mai stea la tabletă, TV sau alte ecrane. El are curte, are atâtea de făcut, însă, na, se mai plictisește.”, a declarat Anna Lesko, după intervenția avută.

Adam este rodul iubirii dintre Dj Vinnie și cântăreață

Anna Lesko a devenit mamă pentru prima dată în 2014. Ea a avut o relație de câțiva ani cu Dj Vinnie, însă, în cele din urmă, au ales să se despartă. Cei doi au rămas prieteni de dragul copilului, care locuiește cu vedeta TV.

” Îmi iubesc copilul mai presus de orice. Mă transform într-o leoaica, sfâșii tot ce îmi sta în cale când vine vorba despre Adam. Am mare grija să îi insuflu importanţa familiei, rolul meu şi al tatălui său în viaţa lui, chiar dacă nu mai suntem parteneri de viaţă.

Adam este şi va fi puntea între noi, unde ne vom intersecta în interesul fiului nostru (…) Am ales să mă despart de tatăl copilului meu având motive temeinice. Da, sunt o mamă singură şi nu este ușor, îmi câştig existenţa pe propriile mele speze. Este o meserie frumoasă care îţi aduce multă satisfacţie emoţională, dar e şi foarte solicitantă. Sunt o norocoasă şi o luptătoare.“, a declarat, la un moment datm Anna Lesko.

Pe plan profesional, cântăreața se bucură de succes, mai ales după ultimul hit lansat pe piață în colaborare cu artistul Culiță Sterp.