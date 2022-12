Anna Lesko, probleme în afaceri? Firmele vedetei nu o duc prea bine cu banii

Anna Lesko este una dintre cele mai iubite artiste de la noi și, totodată, una dintre cele mai admirate cântărețe din mediul online, măcar pentru fotografiile pe care le postează pe conturile sale de socializare. Cu toate acestea, pare-se, muzica nu îi aduce prea mari câștiguri…

Anna Lesko, probleme în afaceri?

, iar succesul pe care l-a avut de-a lungul timpului, cu diversele sale melodii ajunse în topuri, i-au adus o mulțime de fani. Senzualitatea cu care se expune în mediul online i-a crescut și mai mult succesul în rândul fanilor și, probabil, felul în care ajunge în atenția celor care își doresc să își asocieze imaginea cu ea.

Cu toate acestea, Anna Lesko pare să nu fi avut un ultim an fiscal prea reușit. Cel puțin din punct de vedere financiar. Astfel, conform datelor obținute din surse publice de FANATIK, frumoasa artistă ar fi implicată în șase firme.

Vova Entertainment, Mega Showart Music, Anna Lesko Music sunt cele trei firme ale Annei Lesko cu obiect de activitate interpretarea artistică și spectacolele. Jador Coconitza este o firmă cu activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală, Expert Music Concept are ca obiect activități suport pentru interpretare artistică (spectacole), iar So Anna Lesko Com se ocupă cu alte activități recreative și distractive.

Câți bani a făcut Anna Lesko din afacerile din muzică în care e implicată?

Firmele la care Anna Lesko este implicată nu au avut succesul pe care îl are frumoasa cântăreață în rândul bărbaților care o urmăresc pe conturile ei de socializare.

Astfel, cele trei firme la care Anna Lesko apare printre proprietari și care au ca obiect de activitate interpretarea artistică și spectacolele au avut, cumulat, o cifră de afaceri de peste 312.000 de lei, adică aproximativ 62.500 de euro.

Cu toate acestea, din datele consultate de FANATIK, bilanțul ultimului an fiscal indică la capitolul profit cifre negative. Astfel, una dintre firme a avut profit de puțin peste 4.600 de lei (nici 1.000 de euro), în timp ce celelate două companii la care este implicată Anna Lesko au avut o pierdere cumulată de aproape 32.000 de lei, adică în jur de 6.500 de euro. Ceea ce înseamnă că prifiturile din muzică au fost negative, artista având în jur de 5.500 de euro ”gaură”.

Anna Lesko, profituri din alte afaceri

Dacă cu afacerile din muzică nu a avut prea mare noroc, , din alte activități profituri. Nu mari, dar măcar a mai atenuat pierderile pe care le-a înregistrat. Astfel, dacă firma So Anna Lesko a declarat 0 la capitolul profit și la cifră de afaceri, celelalte două companii au fost pre creștere.

Astfel, Jador Coconitza a reușit să obțină o cifră de afaceri de peste 20.000 de lei și un profit de doar 894 de lei. Ceea ce este de remarcat este că frumoasa Anna Lesko a obținut contracte, conform datelor consultate de FANATIK, de la diverse autorități locale prin intermediul E-licitație.

Expert Music Concept, o altă companie la care este implicată Anna Lesko, a avut o cifră de afaceri de 14.200 de lei și o rată impresionantă a profitului, de aproape 14.000 de lei.

Anna Lesko, succes total pe rețelele de socializare

Dacă din muzică nu a reușit să câștige sume prea mari, Anna Lesko compensează, cel mai probabil, din rețelele de socializare, campaniile de imagine pe care le are.

De asemenea, Anna Lesko este una dintre cele mai vizibile vedete pe micul ecran, lucru care, cel mai probabil, îi aduce venituri suplimentare, frumoasa cântăreață impresionând la fiecare apariție de la televizor.