ANPC avertizează românii! Acestea sunt produsele la care să ai mare grijă când le cumperi din supermarket. Te pot îmbolnăvi

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) avertizează românii! Acestea sunt la care trebuie să ai mare grijă când le cumperi din supermarket. Te pot îmbolnăvi și pot aduce multe surprize neplăcute oamenilor.

ANPC, semnal de alarmă pentru cetățeni! Care sunt alimentele din magazine la care trebuie să fim atenți și care pot duce la boli

ANPC trage un semnal de alarmă pentru toți cetățenii români! Reprezentanții instituției ne spun care sunt alimentele din magazine la care trebuie să fim atenți și care pot duce la boli, mai ales când temperaturile sunt foarte ridicate.

ADVERTISEMENT

Cumpărătorii trebuie să fie cu băgare de seamă la locul de unde se aprovizionează, dar și la etichetele produselor. Termenul de valabilitate trebuie să fie scris clar și intact și produsul să nu aibă un miros suspect în cazul cărnii, laptelui și a ouălor.

De asemenea, e foarte important să vă asigurați că vitrina din care ați luat alimentele are o temperatură de -18 grade Celsius pentru cele congelate și între 4 și 8 grade Celsius pentru cele în stare refrigerată.

ADVERTISEMENT

Totodată, carnea vândută la vrac trebuie să fie manipulată de vânzători care poartă mănuși, mască și au părul acoperit pentru a evita eventualele incidente neplăcute. Un produs proaspăt are un miros neutru și o culoare nemodificată.

Și de această dată alimentele trebuie să fie păstrate într-o vitrină cu o temperatură între 4 și 8 grade Celsius. În plus, anunță că în această situație este nevoie de un paravan transparent de sticlă sau un plexiglas de 110 cm înălțime.

ADVERTISEMENT

ANPC, detalii despre calitatea laptelui și a ouălor

ANPC a oferit și o serie de detalii despre calitatea laptelui care are un termen de valabilitate destul de redus, mai ales dacă sticla a fost deschisă. Specialiștii recomandă utilizarea sa în maxim 3 zile. Cel UHT este cel mai sigur pentru că procesul de ambalare se face prin pasteurizare la temperaturi înalte.

În plus, acesta nu mai are nevoie de fierbere, în timp ce laptele proaspăt se fierbere imediat după cumpărare. La magazin trebuie să stea la aceeași temperatură ca și carnea, comercianții fiind obligați să scrie pe ambalaj concentrația de grăsime, proveninența, concentrația de sare și dacă are zahăr adăugat.

Când vine vorba de ouă, acestea au un spațiu special dedicat în magazine și supermarketuri, temperatura ideală fiind de 4 grade Celsius. E bine să vă asigurați că pe cofraj apare categoria din care face parte oul și termenul de valabilitate.

ADVERTISEMENT

Cumpărători, citiți etichetele de pe produse!

Cumpărătorii români sunt îndemnați de ANPC să citească de fiecare dată etichetele de pe produse și atunci când este vorba de mezeluri, brânzeturi și derivate din lapte. Eticheta trebuie să conțină cât mai puține ingrediente ca alimentul să fie bun de consumat.

Nu cumpărați produse care nu sunt complet vidate, au mirosuri și culori schimbate. Produsele de patiserie și de cofetărie se încadrează, de asemenea, în categoria celor care se strică repede și care pot duce la probleme de sănătate.

Un alt produs care reprezintă un pericol pentru organismul uman este peștele, proaspăt sau congelat. Dacă nu este depozitat corespunzător are un miros înțepător, ochii lui devin albi, în timp ce carnea este moale.