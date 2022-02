Antoni Ivanov e sigur pe el înainte de Dinamo – Universitatea Craiova: „Vreau să rămân și din vară. Normal că o să mă bucur dacă dau gol!” Exclusiv

împrumutul lui de la Universitatea Craiova la Dinamo, iar mijlocașul bulgar ar putea juca în derby împotriva echipei de care aparține.

Jucătorul care a fost aproape la debutul la Dinamo cu FCSB, a analizat în exclusivitate pentru FANATIK derby-ul cu echipa lui Mihai Rotaru și le transmite suporterilor alb-roșii că vrea să continue în Ștefan cel Mare și din vară.

Antoni Ivanov crede în șansa lui Dinamo: „Salvarea de la retrogradare ar fi ca un trofeu pentru echipă”

E un meci special pentru tine ținând cont că ești jucătorul Craiovei?

– Sunt la Dinamo acum și pentru mine nu contează cu cine jucăm. Trebuie să câștigăm neapărat cu oricine. Nu am o motivație specială, dau totul cu orice echipă cu care jucăm.

Cunoști foarte bine Craiova. Cum vezi partida?

– O să fie un meci foarte greu. E o situație dificilă la noi și ne trebuie puncte. E presiune, dar când jucăm pentru Dinamo trebuie să arătăm că suntem echipă mare. Nu putem dezamăgi la infinit suporterii și pe toți cei care ne susțin.

Eu cred că se poate scoate un rezultat bun la meciul ăsta. S-au întâmplat surprize și mai mari în campionate mai puternice, chiar dacă nimeni nu ne dă nicio șansă. De-asta e frumos fotbalul și se poate întâmpla orice. Dacă jucăm împreună, facem construcția și o să avem și un pic de noroc nu o să pierdem.

Antoni Ivanov: „Sincer nu cred că mai au șanse la titlu”

Craiova a făcut o repriză excelentă cu CFR Cluj. Te așteptai să îi încurce?

– E o echipă bună. Are jucători cu valoare și experiență, își creează multe ocazii și joacă frumos. Eu cred că o să încerce același joc, dar depinde de noi cum o să stăm în teren și o să facem să fie mai greu și pentru ei.

Crezi că mai au vreo șansă la titlu anul acesta?

– Eu cred că va fi foarte greu să câștige titlul. Eu mi-aș dori pentru băieți să fie cât mai sus și să câștige pentru că e un vestiar frumos la Craiova. Dar sincer nu cred că mai au șanse. Măcar să arate că următorii ani se pot bate mai serios pentru titlu.

Dinamo – Universitatea Craiova, considerat derby de Antoni Ivanov

Pentru Craiova, meciurile cu Dinamo sunt mai importante decât cele cu Steaua….

– Asta e clar! Știu și eu ce înseamnă meciurile dintre Universitatea Craiova și Dinamo. E un meci important pentru suporterii ambelor echipe. O să fie meci cu mari așteptări și trebuie să avem ambiția să câștigăm.

Cum ai reușit să te adaptezi așa repede la Dinamo?

– Pentru mine la fotbal treaba e foarte simplă. Nu contează unde joc și cu cine. Mai ales că pe unii dintre băieți îi știam. Sunt serios la antrenamente și încerc să dau 100%. Suntem oameni, greșim, dar totul o să vină în timp.

Cum crede Ivanov că Dinamo poate obține cel puțin un punct cu Universitatea Craiova

L-ai ajutat pe Stoican cu informații despre Craiova?

– Nu am vorbit încă despre asta, dar dacă are nevoie de vreo informație și mă întreabă cu siguranță îl voi ajuta. Nu am avut încă oportunitatea să discutăm de asta.

Ce trebuie să facă Dinamo să scoată un rezultat bun?

– În primul rând trebuie să stăm bine în apărare, să ne ajutăm când vedem că un jucător e într-o situație grea și să fim o echipă. Doar așa putem să scoatem măcar un punct. Dacă nu putem să câștigăm, măcar să nu pierdem.

Antoni Ivanov: „Andrei Ivan mi se pare cel mai în formă acum”

O să te bucuri dacă dai gol?

– Da, normal! Eu vreau să salvăm echipa. Îmi fac treaba unde sunt.

Care e cel mai periculos jucător al Craiovei?

– Craiova are mulți jucători buni. Andrei Ivan mi se pare cel mai în formă acum. Și Gustavo, Koljic revine ușor în formă. Trebuie să avem atenție la toți jucătorii de acolo pentru că au calitate și valoare. Nistor din câte am înțeles eu are o accidentare și nu o să joace. Dar eu nu mă uit cine joacă și cine e pe bancă.

„Sunt mândru că joc la Dinamo. E o echipă mai mare decât îmi imaginam”

Te vedem pe teren împotriva echipei de care aparții?

– Eu pot să joc, nu am clauză. Sunt la dispoziția lui Mister.

Ce înseamnă pentru tine să îmbraci tricoul lui Dinamo?

– Poate lumea nu mă crede, dar pe mine nu mă interesează ce zic alții. Eu sunt mândru că joc la Dinamo. Știu foarte bine că e un club mare cu o istorie bogată și multe trofee. Ce suporteri avem și cum ne simțim. E o echipă mai mare decât îmi imaginam.

Ai un mesaj pentru suporterii lui Dinamo?

– Le doresc doar să aibă răbdare și să fie lângă noi ca până acum. Dorința mea e să îi facem fericiți și sper să vină în număr cât mai mare la meciul cu Craiova.

Vă temeți că Dinamo poate retrograda?

– Nu ne gândim la asta. O să ne batem cu echipele care sunt acum lângă noi. Cu Clinceni, Craiova FC U și Gaz Metan care au probleme și cu banii. Nu contează ce echipe vor fi acolo la retrogradare, important e doar să reușim noi să ne salvăm. Cred că pentru Dinamo ar fi ca un trofeu salvarea de la retrogradare. Mai ales pentru suporteri. Pentru mine asta ar însemna.

Antoni Ivanov nu vrea să se mai întoarcă la Universitatea Craiova: „Lumea mă apreciază aici”

Ce îți dorești să faci din vară? Îți termini împrumutul…

– Să fiu sincer, eu vreau să rămân aici la Dinamo! Lumea mă apreciază aici și vreau să dau totul pentru că lumea are încredere în mine. Dacă Dinamo nu vrea să continuăm sper să ne despărțim după ce salvăm echipa. Eu mai am contract un an din vară cu Universitatea Craiova.

Cum te-au primit colegii la Dinamo?

– Foarte bine. Cu Mirko vorbesc în bulgară. Știe și sârbă. Mai e Dusan Celar care e sârb, Jovanovic care e croat. Eu înțeleg sârbă, croată. Și Plamen Iliev e aici și am mai vorbit cu el. Mă înțeleg foarte bine cu toți și ne respectăm unii pe ceilalți. Eu am încercat să vorbesc cu Plamen să rămână la Dinamo, vreau să joc cu el, dar nu am ce face. Sper să jucăm împreună pentru că e un portar foarte bun.