Antonia a vorbit despre căsătoria cu Alex Velea. Sunt utimele informații despre nuntă

Frumoasa brunetă vorbește despre nunta cu partenerul de viață, cu care formează un cuplu de circa 10 ani. Au împreună doi copii, Dominic și Akim, iar acum se pregătesc pentru cel mai frumos eveniment din viața lor.

Antonia și Alex Velea, mai aproape de nuntă. Când se vor căsători cei doi

Antonia a oferit ultimele informații despre cu Alex Velea, solistul cu care s-a logodit în iulie 2021. Cererea în căsătorie a venit înainte de filmarea unui podcast, fiind un moment emoționant pentru cei doi îndrăgostiți.

ADVERTISEMENT

„Nu am făcut un plan de nuntă, cred că nici perioada nu e tocmai bună şi nu ne permite planuri atât de avansate. Dar veţi afla, desigur, de îndată ce va fi stabilit. Am fost mereu uniţi, am crezut în noi, în iubirea noastră.

Am ştiut că nu există obstacol care nu poate fi depăşit dacă suntem împreună, o echipă. Aşa am reuşit să avem această familie frumoasă, construită pe iubire, respect, echilibru

ADVERTISEMENT

Ne-am văzut la un studio, eram mai mulţi artişti, mi-a atras atenţia că era foarte vesel, energic, comunicativ, carismatic”, a spus frumoasa brunetă pentru .

Antonia, detalii despre botezul celor doi băieți

Cântăreața a discutat și despre botezul fiilor săi, Dominic și Akim. Micuții nu au fost botezați din cauza faptului că a reușit să divorțeze de fostul partener de viață, Vincenzo Castellano, abia în anul 2020.

ADVERTISEMENT

De altfel, micuții nici măcar nu poartă numele tatălui lor biologic, ci al fostului soț al Antoniei. Așadar, anul acesta se anunță a fi unul foarte important pentru cuplul format din frumoasa brunetă și Alex Velea.

„Nu, Dominic şi Akim încă nu au fost botezaţi. Nu a fost deloc o perioadă uşoară. Oricât sunt de puternică, sunt şi sensibilă, a fost delicat, am suferit mult, a lăsat urme, dar totul e bine când se termină cu bine”, a completat îndrăgita artistă, mai arată sursa menționată.