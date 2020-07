Antonia are o mamă extrem de frumoasă! Trecutul neștiut al lui Denise Iacobescu

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

24 years ago…with my girls, working for Clinique. Beautiful memories 💕 4EVER YOUNG 🦋 we remain! #me #memories #ilovemylife #foreveryoung #justgettingstarted #ageless#godismystrength #godismyrock#inspirationover50#clinique #instagraminfluencer#ageinggracefully #agepositive #beautyinsideandout #beautyistimeless #beautyhasnoage #embraceyourbeauty #embraceyourage #beautyoverfifty #beautifulatanyage #thankgodforeverything #ageisjustanumber #over50andhappy #happygrandma #loveyourself

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT