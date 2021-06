Antonia, declarații surpriză despre scandalul dintre Alex Velea și Lino Golden: ”Nu mai există pentru noi”

Acum frumoasa brunetă face declarații surpriză despre scandalul dintre partenerul ei de viață și cei doi tineri artiști, care nu mai fac parte din proiectul Golden Boy Society. susține că băieții nu mai există deloc pentru ei în prezent.

Artista a ținut să mai adauge că a fost extrem de dezamăgită de situația iscată în toamna anului trecut. Antonia și Alex Velea i-au susținut mereu pe Lino Golden și Mario Fresh, dar se pare că într-un final și-au adevărat adevăratele fețe.

Antonia, mărturie neașteptată despre cearta dintre Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden

Antonia și iubitul ei i-au susținut mereu pe Mario Fresh și Lino Golden, dar au învățat să treacă peste din trecut. Bruneta nu mai vrea să vorbească sub nicio formă despre cei doi tineri, deși au fost ca niște copii pentru ea și Alex Velea.

„Ce veche e treaba asta [conflictul]. Nu e nimic. A murit treaba. I-am susținut foarte mult. A fost o perioadă când am fost foarte dezamăgită. Am trecut peste. Am învățat să nu mă mai gândesc la asta.

Ne-au arătat fețele lor, atât. Nimic mai mult. Nu prea am comentat pe treaba asta nici eu, nici Alex. Ei nu mai există pentru noi”, a declarat Antonia într-o emisiune de la Antena 1, potrivit .

Alex Velea, dezamăgit de Lino Golden și Mario Fresh

De aceeași părere este și Alex Velea, care a mărturisit la un moment dat că a văzut foarte multă ambiție în cei doi tineri. Mario Fresh și Lino Golden au fost sprijiniți constant de ”părinții adoptivi”, care au văzut în ei lucruri frumoase până la un punct.

Celebrul artist originar din Craiova le-a oferit tinerilor exact lucrurile pe care și le dorea în copilărie, și anume susținere și putere pentru a avea parte de faimă și succes.

Pe de cealaltă parte, Antonia are numai cuvinte de laudă despre Zanni, noul membru al Golden Boy Society. Vedeta îl susține pe artist în competiția sportivă Survivor România, unde luptă pentru marele premiu.

„Zanni e făcut să lupte. Mi se pare că e forță. Noi îl votăm în continuare, sperăm să câștige. El a jucat foarte bine până acum.

El e obișnuit să fie singur de mic, i se potrivește perfect acest concurs. El nu a primit educație, nu a avut exemple în viața lui. Și asta nu e o chestie de scuzat pentru comportamentul lui.

Eu cred că el a învățat din greșelile pe care le-a făcut și învață în continuare. El este foarte smart, un om bun, care învață”, a spus Antonia la un moment dat despre Faimosul de la Kanal D.