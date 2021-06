Fulgy, mesaj pentru Antonia și Alex Velea. Ce spune în apărarea celor doi artiști după scandalul cu droguri

Inițial, băiatul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani a declarat că venea de la studioul lui Alex Velea, unde s-a întâlnit cu mai multe persoane la un grătar. După această declarație tânărul a simțit nevoia să mai adauge ceva despre cei doi cântăreți.

a scris un mesaj pe rețelele de socializare, în care cerea îndurare pentru frumoasa Antonia și partenerul ei de viață, care nu ar avea niciun fel de implicare în scandalul drogurilor în care a intrat în urmă cu câteva zile.

Fulgy, despre implicarea lui Alex Velea și Antonia. Ce rol au cei doi în scandalul cu drogurile

Băiatul Vioricăi de la Clejani nu dorește să le fie stricată imaginea celor doi, despre care spune că au o familie foarte frumoasă și unită alături de copiii lor, Dominic și Akim.

Mai mult decât atât, Fulgy a simțit nevoia să ia toată vina asupra sa, mărturisind totodată că este gata să ajungă în spatele gratiilor numai să nu le fie pătată imaginea Antoniei și iubitului ei, Alex Velea.

„Vă rog frumos presa, sunt în stare să merg și la pușcărie pentru acești oameni minunați, Alex și Antonia. Au o familie frumoasă și cei mai simpatici copilași.

Nu le stricați imaginea din cauza mea, vă rog frumos. Faceți-mă pe mine de râs, nu pe ei, pentru că ei sunt exemplu României de «așa da»”, a scris cântărețul pe pagina de Instagram.

Alex Velea nu a trecut cu vederea scandalul lui Fulgy și a transmis la rândul său un mesaj în mediul online. nu a oferit prea multe detalii, totul fiind scos la iveală la scurt timp după declarațiile fiului lui Ioniță de la Clejani.

„Mâine, la 12:00 -> Bă de ce ești mincinos?”, a scris iubitul Antoniei pe Facebook. Deocamdată nu se știe dacă este vorba de un mesaj subtil la adresa lui Fulgy sau este vorba de cu totul altceva. Cel mai probabil este vorba de o nouă piesă.

Fulgy, decizie radicală la trei zile după ce a fost prins de oamenii legii

Producătorul muzical a luat mai multe decizii radicale în ultimele ore de când a fost prins de oamenii legii. După ce a anunțat că este gata să se însoare cu aleasa inimii sale, Roxana Ferariu, acum este pe punctul de a pleca definitiv din țara natală.

Tânărul cântăreț așteaptă viza pentru Statele Unite ale Americii, unde are de gând să locuiască într-unul dintre cele mai frumoase orașe. Fulgy visează să stea în Miami, oraș important din statul Florida, loc vizitat de numeroase vedete din întreaga lume.

„Am renunțat la absolut orice viciu în viața mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună și jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viață. Nu îndemn pe nimeni de pe fața pământului ăsta să se drogheze.

Dacă consumați droguri, vă consumați fericirea. Nimeni și nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuie viruși în el”, a spus Fulgy la Xtra Night Show, de pe Antena Stars.