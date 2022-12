Antonia, despre educația copiilor. Ce hotărâre a luat logodnica lui Alex Velea: ”A fost o decizie corectă”

Îndrăgita cântăreață și fost model a discutat fără perdea despre . Ce hotărâre a luat logodnica lui Alex Velea. Vedeta consideră că a fost o decizie corectă și care le aduce foarte multe avantaje celor mici.

Antonia, detalii despre creșterea celor doi băieți. Ce a decis iubita lui Alex Velea legat de școala lor

Antonia și-a înscris cei doi băieți la o instituție de învățământ privată, unde micuții s-au acomodat foarte bine. Băieții pe care vedeta îi are din relația amoroasă cu Alex Velea și-au făcut foarte mulți prieteni la școală.

ADVERTISEMENT

„Copiii sunt bine, la școală împreună. Sunt la o școală privată, un loc despre care am avut feedback foarte bun de la prietene care au avut copiii acolo.

În plus, pe lângă faptul că învață atât de multe lucruri într-un mod plăcut și că se simt bine alături de colegii lor, este esențial pentru noi ca părinți să credem că a fost o decizie corectă.

ADVERTISEMENT

Copiii urmează să pregătească scrisorile pentru Moș Crăciun și dacă au fost cuminți, cu siguranță, vor primi tot ce își doresc”, a mărturisit Antonia într-un interviu pentru .

Antonia, multiple motive de sărbătoare în decembrie

Antonia are multiple motive de sărbătoare în luna cadourilor, cea mai frumoasă din an. În decembrie sunt născuți băieții săi și ai lui Alex Velea, Dominic și Akim, care vor avea parte de petreceri speciale ca în fiecare an.

ADVERTISEMENT

Concret, ultima lună din an este foarte specială pentru frumoasa cântăreață care de Crăciun și de Revelion va sta alături de familia sa și a partenerului de viață, cu care are planuri serioase să ajungă la altar.

Artiștii formează un cuplu de foarte mulți ani și toată lumea abia așteaptă să-i vadă căsătoriți, mai ales după ce modelul a primit inelul de logodnă de la originară din Craiova, județul Dolj.

ADVERTISEMENT

„Nu am nicio dorință specială de Crăciun, îmi place să fiu surprinsă!”, a mai spus Antonia, mai arată sursa menționată mai devreme.