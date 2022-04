Antonia împlineşte 33 de ani. Când ar putea să se căsătorească cu Alex Velea

Antonia a împlinit astăzi 33 de ani și este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România, având succes și peste hotare. Artista este împlinită și în plan personal, pentru că formează un cuplu cu Alex Velea de ani buni. Cei doi s-au logodit în vara anului trecut.

Antonia Iacobescu a împlinit 33 de ani pe 12 aprilie 2022

Antonia Clara Iacobescu, pe numele complet, a împlinit 33 de ani pe 12 aprilie 2022. La doar cinci ani, artista și familia ei s-au stabilit în SUA, iar ea a copilărit în statul Utah. A început să cânte de la la vârsta de zece ani, însă și-a început oficial cariera muzicală în 2009.

ADVERTISEMENT

A făcut modelling timp de câțiva ani înainte de a se lansa în industria muzicală. La 18 ani s-a întors în România, împreună cu familia, iar în 2009 l-a cunoscut pe producătorul muzical român Tom Boxer.

A lansat melodia Roses on fire, împreună cu Pink Room, în 2009, iar în 2010 a fost lansat single-ul Morena, cel care i-a adus succesul vedetei. Piesa a ajuns pe primele locuri în topurile muzicale din România și a fost apreciată și în străinătate.

ADVERTISEMENT

Au urmat alte single-uri ale cântăreței, printre care Marionette (2011), Pleacă (împreună cu Vunk), I Got You sau Jameia (2012). În 2014 a lansat melodia Wild Horses, alături de artistul britanic Jay Sean. Și-a lansat albumul de debut în 2015, intitulat This is Antonia, prin intermediul casei de discuri Roton.

În 2011 s-a căsătorit cu afaceristul italian Vincenzo Castellano, cu care are o fetiță, Maya, născută în august 2010. Cei doi s-au separat în 2013, însă procesul de divorț s-a încheiat abia în 2020.

ADVERTISEMENT

Este împreună cu Alex Velea de nouă ani și au împreună doi băieți, Dominic (7 ani) și Akim (5 ani).

Când ar urma să facă nunta Antonia şi Alex Velea

În vara anului 2021, . Cântărețul de muzică trap i-a dăruit partenerei sale un inel masiv, cu multe pietre prețioase, care ar fi costat câteva mii de euro.

ADVERTISEMENT

Cei doi vor să se căsătorească în viitorul apropiat, dar niciunul dintre ei nu a menționat o dată pentru marele eveniment. În ianuarie, Alex Velea a spus că preferă să aștepte ca lucrurile să se schimbe în ceea ce privește restricțiile impuse de pandemie, dar șansele să facă nunta anul acesta sunt mari.

ADVERTISEMENT

„2022 e anul cel mare. Vă vom zice noi ce și cum. Acum e încă surpriză. Chiar și pentru noi. Nu am pregătit nimic, pentru că nu știm cum evoluează lucrurile.”, a declarat cântărețul pentru .

De asemenea, Antonia a vorbit despre nuntă acum câteva săptămâni, dar nici ea nu a oferit prea multe detalii. Artista i-a asigurat pe fani că vor afla data nunții imediat ce aceasta va fi stabilită.

„Nu am făcut un plan de nuntă, cred că nici perioada nu e tocmai bună şi nu ne permite planuri atât de avansate. Dar veţi afla, desigur, de îndată ce va fi stabilit. Am fost mereu uniţi, am crezut în noi, în iubirea noastră.”, a transmis Antonia, potrivit .

În ce relaţii a rămas Antonia cu Vincenzo Castellano

Anul trecut, Antonia și Alex Velea au mers în vacanță în Italia, acolo unde s-au întâlnit cu Maya, fiica artistei din căsătoria cu Vincenzo Castellano.

Cei doi cântăreți și s-au fotografiat împreună. Ipostaza i-a surprins pe fani, care nu se așteptau să-i vadă astfel.

Antonia și Vincenzo Castellano sunt separați din 2013, dar au rămas în relații bune, mai ales că au o fetiță împreună. Maya locuiește cu tatăl ei în Italia, dar cântăreața o vizitează regulat. De altfel, fata vine și în România, așa cum au stabilit artista și fostul partener de viață.

Deși povestea lor de dragoste s-a terminat de ani buni, Vincenzo Castellano a avut întotdeauna numai lucruri bune de spus despre fosta soție.

„Distanța a făcut ca lucrurile dintre noi să nu mai funcționeze. Antonia nu este materialistă. Dacă era nu se uita la Velea. (…)

Sunt mândru de ea că a reușit să-și facă o familie, că mai are doi copii, că are o relație serioasă și că nu a înșirat bărbații. Atunci, m-ar fi făcut de rușine. Antonia are un suflet foarte bun și a suferit mult.”, a declarat afaceristul italian pentru , acum câțiva ani.