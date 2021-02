Exclusiv. Cine va fi noul antrenor al Universității Craiova! Lista reală a celor cu care a negociat Mihai Rotaru. Exclusiv

FANATIK.RO a aflat că Paco Jemez și Marinos Ouzounidis sunt cei doi super tehnicieni care au rămas pe lista Universităţii Craiova din care se va alege noul antrenor! Ambii au cariere impresionante și ar fi adevărate lovituri pentru Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După experimentul Corneliu Papură, Mihai Rotaru s-a convins. Universitatea Craiova are nevoie de un antrenor de top în lupta la titlu cu FCSB și CFR Cluj. „Cele trei sau patru variante ce au apărut ca zvonuri nu sunt adevărate. Noul antrenor va fi o surpriză. Eu spun că acum nu se gândește nimeni la el. Provocarea cea mare este să găsim un antrenor care nu a lucrat în România. Avem mai mulți antrenori care ne-au fost propuși de-a lungul timpului și care au fost studiați. De acolo vom alege”, spunea Mihai Rotaru în ziua rezilierii contractului cu Cornel Papură.

FANATIK vă dezvăluie cele patru nume mari şi late de pe lista patronului Științei. Iar Paco Jemez, cel care a pregătit-o pe Rayo Vallecano în sezonul trecut şi despre care se spunea că ar veni şi la Dinamo în “luna de miere” a lui Cortacero, ar fi favoritul oltenilor, conform informațiilor FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este Paco Jemez, favorit să preia Universitatea Craiova! A fost elogiat de Pep Guardiola: “Barcelona, Bayern și Rayo al lui, singurele care fac ca la carte jocul pozițional”

Paco Jemez este recunoscut ca un antrenor care joacă totul pe cartea atacului, motiv pentru care a fost adesea comparat cu Pep Guardiola. În 2014, publicația Four Four Two îl elogia pe Paco Jemez, după un meci foarte bun făcut de echipa pe care o antrena, Las Palmas, în fața celor de la Real Madrid.

“El e antrenorul care a enervat-o pe Real Madrid și ar trebui să antreneze Barcelona într-o zi (dar probabil n-o va face)”, scriau jurnaliștii de la Four Four Two.

ADVERTISEMENT

Doi ani mai târziu, Paco Jemez o prelua pe Cruz Azul, iar jurnaliștii mexicani au fost extrem de entuziasmați de alegere: “Un ‘nebun’ al fotbalului ofensiv, care practică un pressing asemănător cu al lui Klopp”, era descris spaniolul.

Dar poate cel mai frumos compliment pentru Paco Jemez a venit chiar de la Pep Guardiola. Tehnicianul lui Manchester City a fost mereu un fan al lui Jemez, pe care l-a lăudat în nenumărate rânduri. “Barcelona, Bayern și Rayo al lui Paco Jémez sunt singurele echipe care fac ca la carte jocul de posesie pozițional”, scria antrenorul lui Manchester City în cartea Pep Confidential, publicată în 2014.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cu 190 de meciuri în Primera Division, Paco Jemez ar fi cu siguranță cel mai titrat antrenor care ajunge vreodată în România. Anul trecut a ratat la limită promovarea în Primera Division cu Rayo Vallecano. A terminat pe locul 7, la un punct în spatele locului 6, Elche, care a mers în play-off și chiar a reușit să ajungă în La Liga. Iar sosirea lui Jemez ar putea conta enorm în finalizarea negocierilor cu Juan Camara.

Grecul Mariano Ouzounidis, fost campion cu AEL Limasol, este cealaltă variantă a lui Mihai Rotaru

Cealaltă variantă pe care o analizează Mihai Rotaru, în cazul în care nu se vor concretiza negocierile cu Paco Jemez, este Marianos Ouzounidis. Un grec de 52 de ani care s-a despărțit în vară de APOEL Nicosia. Formație alături de care câștiga titlul de campion al Ciprului în 2007.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În toamnă a ratat dramatic calificarea în grupele Europa League, după o înfrângere în fața celor de la Slovan Liberec. Cu un gol încasat în minutul 90+5 al partidei din Cehia, în play-off. Ouzounidis le-a mai pregătit de-a lungul carierei pe Skoda Xanthi, Larisa, Iraklis, Platanias, Ergotelis, Panionios, Panathinaikos și AEK Atena, cu care a participat în Champions League. Cele mai multe meciuri le-a bifat pe banca lui PAO, nu mai puțin de 74.

În cele 418 partide ca antrenor, Ouzounidis are un procentaj al victoriilor foarte bun. A câștigat 42 la sută dintre meciurile disputate. Iar în primul mandat la APOEL a avut un procentaj incredibil, de aproape 65%.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al lui Nicolae Stanciu la Sparta Praga și omul care a terminat pe 5 cu Villarreal, pe lista Universităţii Craiova

Pe lista oltenilot au mai fost două nume grele: cehul Zdenek Scasny, 63 de ani, cel care l-a pregătit pe Stanciu la Sparta Praga, și Javier Calleja, 42 de ani, cel care a pregătit-o ultima dată pe Villarreal. S-a despărțit de “Submarinul Galben” în iulie 2020.

Zdenek Scasny era director sportiv al celor de la Sparta Praga atunci când Nicolae Stanciu a ajuns în Cehia. Ulterior a fost numit antrenor, în iulie 2018. Iar relația lui cu internaționalul român s-a deteriorat în timp. A plecat de la Sparta în aprilie 2019, după unele neînțelegeri cu conducerea. A antrenat și el pe Panathinaikos, între 2004 și 2005.

ADVERTISEMENT

Javier Calleja, 42 de ani, a fost promovat de la echipa de tineret a lui Villarreal până la echipa mare. Sezonul trecut a avut rezultate impresionante, dar a simțit că nu este suficient sprijinit de conducere. Chiar a fost îndepărtat pentru o scurtă perioadă, pentru a fi numit Luis Garcia.

După câteva rezultate slabe ale lui Garcia, oficialii lui Villarreal au apelat la ajutorul lui Calleja, care a fost din nou numit ca antrenor. După reluarea campionatului, “Submarinul Galben” a fost printre cele mai bune echipe. Și a urcat pe locul 5, de Europa League. Dar Calleja nu a uitat de neînțelegerile cu conducerea și a decis să plece după încheierea sezonului.