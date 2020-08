Antrenorii din Liga 1 fentează din nou regula U-21! Moment stânjenitor pentru tineri la Gaz Metan – Argeș. Două schimbări în primul minut

Aspru contestată de antrenorii din Casa Pariurilor Liga 1, regula U-21 impusă de FRF conform căreia fiecare echipă trebuie să înceapă cu doi titulari născuți după 1 ianuarie 1999 rămâne în vigoare și în actuala stagiune.

Printre antrenorii cei mai nemulțumiți de această regulă este Dan Petrescu. Tehnicianul celor de la CFR Cluj a spus în repetate rânduri că nu poate fi de acord cu o asemenea regulă care îl obligă să țină pe bancă jucătorii mai buni doar pentru a le face pe plac tinerilor.

Cu adevărat pregătite pentru a respecta această regulă sunt FCSB și Viitorul, echipe care au mulți tineri de valoare în lot, iar faptul că aceștia joacă nu produce un handicap echipei, ci din contră. Însă nu toate echipele stau așa de bine și, de dragul respectării regulamentului, asistăm deseori la scene stânjenitoare.

Antrenorii din Liga 1 fentează din nou regula U-21! Moment stânjenitor pentru tineri la Gaz Metan – Argeș

În stagiunea trecută, Dan Petrescu era un obișnuit al schimbărilor rapide. Conform regulamentului, trebuie să începi meciul cu doi jucători U-21, însă trebuie să ai unul pe tot parcursul meciului pe teren. Astfel, unii antrenori au recurs la o altă metodă: schimbare în primele 10 minute, uneori chiar mai repede.

Momentele sunt stânjenitoare pentru tinerii jucători, care, uneori, nici nu ating mingea și sunt scoși de pe teren. Un astfel de moment s-a întâmplat în startul etapei secunde din această ediție a campionatului la meciul dintre Gaz Metan și FC Argeș.

Uhrin și Badea au schimbat ambii în minutul 2!

Atât Dusan Uhrin Jr, cât și Ionuț Badea au schimbat câte un jucător U-21 la prima întrerupere, după doar 30 de secunde, spre mirarea tuturor. De la gazde, Rareș Dogaru a fost înlocuit în minutul 1 cu Nasser Chamed, în timp ce oaspeții l-au schimbat pe Andre Cozma cu, mai “experimentatul” Honciu.

De altfel, Ionuț Badea a făcut această mutare și în prima etapă. Atunci Andrei Mirică a ieșit după două minute și în locul său a intrat Gabriel Deac. Schimbările nu l-au ajutat pe Badea în niciuna dintre etape, Argeșul fiind învinsă atât de Botoșani, cât și de Gaz Metan.

Ruben Albes i-a dat 20 de minute lui Buzan în prima etapă!

Un alt antrenor care a schimbat rapid unul dintre jucătorii U-21 în prima etapă a fost Ruben Albes de la Hermannstadt. În meciul cu Dinamo, Lucian Buzan a fost înlocuit după 20 de minute cu Petrișor Petrescu, însă tehnicianul spaniol a avut mai mare răbdare decât Badea sau Uhrin.

Rămâne de văzut ce va fi în continuare. Dan Petrescu nu a efectuat schimbări rapide în prima etapă, cu Academica Clinceni, însă este posibil ca în momentul în care CFR Cluj evoluează în meciuri importante, SuperDan să mute în stilul obișnuit.

Dan Petrescu: “Eu am fost penibil, să scot un jucător tânăr şi i-am luat moralul. Dar asta e realitatea şi nu am ce să fac”

De altfel, antrenorul lui CFR Cluj deține recordul de cea mai rapidă schimbare a sezonului trecut. Tânărul Alin Fica a fost înlocuit după 24 de secunde în meciul dintre Gaz Metan și CFR Cluj, disputat în luna martie. Ulterior, tatăl lui Fica spunea că fiul său a plâns toată noaptea după acel meci:

Păi mă face să fiu penibil această regulă. Eu am fost penibil, să scot un jucător tânăr şi i-am luat moralul. Dar asta e realitatea şi nu am ce să fac, am nevoie de jucători. Noi avem foarte mulţi jucători de valoare care stau în tribună şi mi-e greu.

Şi atunci am hotărât să-l bag repede pe Adiţă şi să nu mai pierd timpul. Dar nu-mi place ce-am făcut, clar. Normal că am vorbit cu el, dar degeaba am vorbit. El poate e fericit că a debutat, dar cum a debutat nu e bine şi nu e bine pentru fotbal” a spus atunci Petrescu.