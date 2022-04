Antrenorul lui Galatasaray s-a enervat când a fost chestionat despre Olimpiu Moruțan: „Întrebări despre jucători inconstanți. Ieri mânca singur”

Galatasaray respiră după succesul cu Yeni Malatyaspor. Echipa lui Domenec Torrent s-a impus cu 2-0 și este pe locul 12 în Super Lig, cu 44 de puncte, 14 peste linia roșie a clasamentului. Dacă Alexandru Cicâldău (24 ani) a intrat pe teren în minutul 70, .

Domenec Torrent s-a enervat când a fost întrebat despre Olimpiu Moruțan

Moruțan are astfel o situație tot mai dificilă la Istanbul. Unul dintre marile sale minus este faptul că internaționalul român nu vorbește nicio limbă străină, nici măcar limba engleză. Deși a fost a fost titular și integralist în , mijlocașul român nu a ieșit în evidență și astfel n-a prins foaia de joc la partida cu Malatyaspor.

După meci, Torrent a fost chestionat în legătură cu situația românului, lucru care l-a deranjat pe tehnicianul în vârstă de 59 de ani.

„Nu înțeleg întrebările despre Moruțan, sunt întrebări despre jucători care nu sunt constanți. Ați văzut meciul cu Dinamo Kiev. Trăiesc cu ei și observ ce văd pe teren și ce văd la antrenamente. Atât Moruțan cât și Bariș (n.r. Bariș Alper Yilmaz) se antrenează incredibil. Nu mă plâng de antrenamente.

Însă mă întreb, sunt sau nu în formă? Am spus deja, trebuie să exclud câte 5 jucători pentru fiecare meci, nu e ușor. Toți merită să joace, nu îi pot convinge cu explcații tactice. Să spunem că Bariș sau Moruțan jucau, ei au fost și titulari, în special Moruțan.



După aceea, nu întreabă lumea de faptul că Emre nu a mai jucat, de exemplu. Ieri, Moruțan mânca singur în Florya (n.r. baza lui Galatasaray), poate fi dificil să comunici cu el.

Poate vorbi doar română, uneori nu are translatorul cu el. În afară de a fi profesionist, toți vor să îl ajute pentru că este un băiat extrem de bun.

Sunt lucruri extrem de absurde, am auzit că îl lăsăm singur, că nu ne interesează. Am răspuns la toate aceste lucrurir, nu am o problemă cu cineva, în special cu jucătorii tineri”, a declarat Torrent citat de .

Olimpiu Moruțan, pentru care Galata a plătit 3,5 milioane de euro în vara lui 2021, mai are contract cu gruparea turcă până pe 30 iunie 2026. Sezonul acesta, playmakerul român a reușit, în toate competițiile, trei goluri și cinci pase decisive.