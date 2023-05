Anunțul lui Cristiano Bergodi despre viitorul său după ce a câștigat Cupa României Betano cu Sepsi

Sepsi și-a apărat cu succes Cupa României Betano cucerită în sezonul trecut. Echipa finanțată de Laszlo Dioszegi să piardă trofeul în fața celor de la ”U” Cluj, însă covăsnenii au revenit și s-au impus cu 5-4 la loviturile de departajare. Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul său la flash-interviul de la finalul partidei.

Cristiano Bergodi, copleșit de emoții la loviturile de departajare: „Am cerut pastilă pentru durere de cap”

în ciuda faptului că tabela a rămas neschimbată după cele 90 de minute regulamentare. Echilibrul s-a menținut și la loviturile de departajare, iar Sepsi și „U” Cluj au trecut pe rând pe lângă cucerirea trofeului.

În cele din urmă Roland Niczuly a fost imbatabil, a scos trei lovituri de la 11 metri și a păstrat trofeul la Sf. Gheorghe. Cristiano Bergodi i-a felicitat pe cei de la „U” Cluj, dar și pe antrenorul Ioan Ovidiu Sabău. „’U’ Cluj a jucat un meci foarte bun, mai ales în prima repriză. Am intrat într-o oră de contre. Nu ne priesc contrele. Ei au avut contraatacuri bune și două bare.

Am vorbit la pauză și meciul s-a echilibrat și s-a dus până la prelungiri. Am cerut pastilă pentru durere de cap. La penalty se poate pierde, se poate câștiga. L-am felicitat pe Neluțu Sabău că a făcut un meci bun. Nu s-a văzut diferență că noi am fost în play-off și ei în play-out”, a declarat Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi, anunț despre viitorul său după ce a câștigat Cupa României Betano cu Sepsi: „Nu am oferte importante”

Cristiano Bergodi va avea joi, 25 mai, o discuție decisivă că Laszlo Dioszegi privind viitorul antrenorului italian pe banca lui Sepsi. Cristiano Bergodi nu a oferit multe detalii la flash-interviu, însă a precizat că este mulțumit pentru parcursul pe care l-a avut pe banca echipei din Sf. Gheorghe.

„(n.r. Urmează o despărțire de Sepsi?) Vom vedea cu conducătorii. Eu sunt mulțumit, că s-au făcut multe aici la Sfântu Gheorghe. E un club tânăr. În doi ani să câștigi trei trofee… Nu, nu am oferte importante. Vom discuta cu clubul, nu pot să spun nimic.

E o provocare, pentru că și anul trecut am făcut meciuri bune. Nu e ușor, suntem la Sepsi, e un club tânăr. Băieții pot ajunge în Conference League”, a mai spus Cristiano Bergodi. Odată cu victoria din finala Cupei României Betano, Sepsi s-a calificat în turul 2 din preliminariile UEFA Conference League.

Victoria lui Sepsi a schimbat calculele Universității Craiova

Sepsi a câștigat Cupa României Betano și s-a calificat în preliminariile Conference League. Astfel, pe lângă Farul, care va juca în preliminariile Ligii Campionilor, și FCSB, care va evolua în preliminariile Conference League, singurul loc din play-off care duce în cupele europene este locul 3.

În cazul în care ”U” Cluj ar fi câștigat trofeul, atunci locul 3 din play-off ar fi mers direct în preliminariile Conference League, iar locul 4 ar fi mers la baraj. FC U Craiova 1948 și FC Voluntari se luptă în barajul din play-out pentru Conference League.