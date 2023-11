Anunțul lui Gigi Mustață înainte de Dinamo – FCSB. “Vom avea toată peluza”

Dinamo va juca cu FCSB pe Arena Națională, duminică, 26 noiembrie, de la ora 20:30. La “Derby de România”, Gigi Mustață anunță că fanii “roș-albaștri” vor avea întreaga peluză, ceea ce înseamnă aproximativ 10.000 de bilete. Liderul suporterilor lui FCSB este pregătit să mobilizeze galeria echipei pentru a veni în număr cât mai mare.

Anunțul lui Gigi Mustață înainte de Dinamo – FCSB

aduce multă încredere pentru “roș-albaștrii”. Liderul Peluzei Nord susține că va încerca să mobilizeze suporterii astfel în cât aceștia să umple cele 10.000 de locuri pe care le vor avea pe Arena Națională.

și vor veni să susțină cu adevărat echipa în “Derby de România”. Acest lucru se datorează victoriei cu celor de la FCSB cu FC U Craiova 1948, scor 2-1.

“Cu Dinamo trebuie să ne mobilizăm să vină lumea la meci. Jucăm cu ei pe Arena Națională. Eu acum trebuie să încerc să aduc suporterii alături de echipă. Eu cred că oamenii au înțeles acum despre ce este vorba și o să uităm ce s-a întâmplat.

Echipa a câștigat cele trei puncte, suntem pe primul loc și urmează meciul cu Dinamo. Trebuie să ne mobilizăm, pentru că este vorba de Dinamo”, a spus Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Acord între galerii înaintea “Derby-ului de România”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gigi Mustață susține că cele două galerii s-a înțeles pentru numărul de locuri. Înaintea “Derby-ului de România” liderul Peluzei Nord confirmă discuțiile cu suporterii dinamoviști: “Jucăm în deplasare, da.

Noi am avut un protocol cu suporterii de la Dinamo. Am discutat la momentul respectiv și a rămas că ne vor da peluza și acum o să vedem. Peluza are vreo 13 mii de locuri. Ținând cont și de sectoarele tampon cred că sunt vreo 10 mii.

Sper ca băieții de la Dinamo să respecte ceea ce am vorbit noi. Dar din ce știu eu și ce am vorbit cu ei respectă oamenii acest lucru. Încerc să aduc suporterii înapoi și să fie alături de noi, de Peluza Nord. Să vină le meciul cu Dinamo, pentru că este un derby istoric și trebuie să fim alături de echipă”.

Gigi Mustață, despre derby-ul cu Dinamo