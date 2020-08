OZN-urile sătenilor din Nănești din 2001 nu au fost elucidate nici până acum: „Ne-au scanat şi au plecat!”

În vara anului 2001, locuitorii din Nănești, județul Vrancea s-au trezit brusc fără curent electric. Nu a fost o pană oarecare, spun ei, ci momentul întâlnirii cu forme de viață de pe altă planetă. Oamenii susțin că în sâmbăta aceea, răcorită de o ploaie zdravănă, au fost vizitați de extratereștri.

Deși timpul nu i-a iertat, cei mai mulți dintre ei își amintesc data exactă de parcă ar fi fost ieri. Pe 30 iunie, un obiect luminos și rotund care semăna izbitor cu un OZN din filmele SF a zăbovit minute în șir pe cerul de noapte al micuței comune, chiar în timp ce la căminul cultural avea loc o nuntă.

Pana de curent le-a întrerupt petrecerea, dar nici măcar mirele și mireasa nu s-au supărat. Cu o ocazie ca asta nu ți-e dat să te întâlnești în fiecare zi. Ciobanii de la stână au întrerupt activitatea pentru a privi „minunea”, iar un șofer care tocmai trecea liniștit pe șosea a sunat la 112, gândind că s-a produs incendiu în Nănești.

Ziua în care locuitorii din Nănești s-au întâlnit cu „extratereștii”: „O minge de foc, ca o minge de fotbal”

Nu mulți au avut, însă, curajul să povestească pe îndelete ce au trăit în acea noapte de vară. La câți cârcotași sunt în lumea asta, nici nu poți să-i condamni că au preferat să tacă mâlc. Nea Mitică (70 de ani) s-a oprit, însă, pentru câteva minute din smulsul buruienilor crescute în grădina unei case nelocuite pentru a relata ce a văzut atunci.

Chiar dacă au trecut 19 ani, memoria nu îi joacă deloc feste. Bătrânelul reface în minte scena cu o precizie demnă de marii regizori de la Hollywood.

„Eram la un băruleţ din sat, jucam tenis de masă cu un coleg. A început să plouă şi s-a întrerupt curentul. Era cam pe la unu noaptea. Am zis: mai stăm oleacă, poate vine curentul. N-a venit. Hai acasă! Am ieşit afară, colegul s-a dus spre casa lui, eu, spre a mea”, își începe acesta povestea, în timp ce răsucește tacticos o crenguță de măr. Punctul culminant abia acum începe.

„Când am ajuns în faţa porţii, am zărit o minge de foc, aşa, ca o minge de fotbal. A venit, a venit până a ajuns deasupra mea şi s-a desfăcut în sute de ferestre. Nişte ferestre înalte, ca la Castelul Huniazilor.

Aveam o bicicletă şi m-am aşezat pe portbagaj, să vedem ce se întâmplă. Nu mi-era teamă, eram curios. Ferestrele s-au strâns apoi, iar mingea s-a dus, ca un stol de grauri. Ştiţi cum zboară graurii, când îi vezi, când nu-i mai vezi”, a mai spus nea Mitică, potrivit libertatea.ro.

„Iar a venit mingea, iar s-au desfăcut ferestrele. Dar n-aveai ce să desluşeşti. Era ca o fereastră obişnuită, în care vedeai doar lumină. A durat mult, cam vreo zece minute, aşa”, adaugă bătrânul. Nu au fost semnalate alte fapte neobișnuite în afară de pana bruscă de curent care le-a stricat petrecerea nuntașilor de la căminul cultural.

Nici măcar specialiștii nu au reușit să elucideze misterul

Dis de dimineață, satul vrâncean a fost împânzit de specialiști din cadrul armatei și reprezentanți ai diverselor organizații care se ocupă cu studiul OZN-urilor. Inclusiv National Geographic a trimis o echipă de reporteri în zonă pentru a sta de vorbă cu localnicii, dar nici măcar ei nu au reușit să dezlege misterul obiectului luminos și rotund care aducea cu o navă extraterestră cum doar în filmele SF ne-a fost dat să vedem.

„Se auzea muzică de la nunta din sat. Fiind pasionat de aviaţie, îmi place să mă uit pe cer, să observ orice lumină trece pe el, orice avion. Aşa am văzut un ghem luminos, ca un noruleţ roşu, care creştea şi creştea.

Când ghemuleţul a ajuns deasupra comunei, era ca un cerc de lumină. Din el se desprindeau raze, în spirală, ca şi cum ar fi scanat comuna. Apoi a plecat. Una dintre razele astea a coborât până aici (n.r. arată spre curte). Avea cam 20-30 de metri, apoi se întrerupea.

Mi-am zis: ori eu am luat-o razna, ori e adevărat. Când am văzut că apare iar, după cinci-şase minute, am chemat-o pe soţia mea afară. I-am spus doar să privească spre cer. A văzut şi ea ghemotocul.

Nu vă spun ce figură a făcut soţia mea, când a văzut raza aceea venind către noi. M-a prins în braţe”, a povestit profesorul pensionar Tănăsache Agafiței. Nici specialiștii nu au reușit să dea „un răspuns plauzibil, științific, la ce-a fost”, deși au venit în sat și l-au descusut cu privire la apariția OZN-ului.