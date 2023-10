Apel disperat al părinților lui Ron, soldat răpit de teroriștii Hamas. ”Mamă, s-a terminat, te iubesc”, ultimele sale cuvinte

”Mamă, s-a terminat, te iubesc”, au fost ultimele cuvinte pe care Ron, un soldat răpit de teroriștii Hamas, le-a transmis către rudele sale. Părinții tânărului sunt disperați și le cer autorităților din Israel să le aducă acasă fiul.

Ron, fiul lui Maayan Sherman, în acea dimineață de sâmbătă, 7 octombrie 2023, în timpul atacului Hamas asupra comunităților de graniță.

Tânărul soldat, de doar 19 ani, a vorbit ultima oară cu mama sa chiar în dimineața atacului. Se întâmpla în momentul în care baza sa de lângă .

Ron, israelian cu cetățenie argentiniană, stătea la telefon cu mama sa sâmbătă dimineața, când rachetele au început să cadă din Gaza. Femeia îl sunase, ca de obicei, pentru a vedea ce face.

În momentul în care cei doi nu au mai putut vorbi la telefon, au trecut la mesaje text prin intermediul WhatsApp. ”I-a spus mamei sale că o iubește”, a dezvăluit mătușa lui. ”Asta e, mamă, teroriștii sunt aici. S-a terminat, să știi că te iubesc”, i-a scris Ron, mamei.

Părinții au crezu că a murit

O perioadă, părinții lui Ron nu au mai primit niciun semn de la el. ”Mi-a scris: Ce să fac? A fost extrem de cumplit pentru mine. Mamă, ce să fac? Să mă duc înapoi în dormitor unde dormeam? I-am spus nu, stai acolo. După ce nu mi-a mai scris, am crezut că este mort!”, spune mama sa, conform .

După 5 ore de agonie, la rudele tânărului a ajuns o poză în care apărea fiul lor, legat, în spatele unei camionete. ”Până nu am primit poza asta nu am ştiut că este viu. Am fost uşuraţi. Nu părea rănit. Nu pot să mă uit la el.

Când te gândeşti la fiul tău că este răpit de aceste bestii teribile …nu pot să dorm. Când apuc să închid ochii, mă trezesc dintr-o dată şi mă gândesc: Oare ce îi fac acum? Auzim bombardamentele şi ne gândim că ar putea fi ultimele lui clipe”, mai spune mama îndurerată.

Mama lui Ron este resemnată că șansele să-l mai vadă pe fiul ei acasă, în viață, sunt foarte mici. ”Nu îl vreau mort! Puteţi să îl lăsaţi acolo, le-am spus tuturor. Nu le daţi nici măcar un terorist din închisorile noastre doar pentru cadavrul lui. Simt că îi sacrifică. Dar sper că mă înşel”, adaugă femeia.

Se estimează că 203 de persoane, inclusiv 30 de copii și 20 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani, sunt ținute ostatice în Gaza, conform postului public israelian Kan, care citează surse militare.

Organizația teroristă Hamas, în schimb, spune că are între 200 și 250 de oameni. Islamiștii mai spun că peste 20 de ostatici au fost uciși în urma atacurilor aeriene israeliene.