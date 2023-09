Arabia Saudită face orice pentru a organiza Cupa Mondială din 2034. Prima mişcare pe care au făcut-o arabii

Arabia Saudită vrea să profite de succesul avut de Qatar la și să organizeze turneul final din 2034, atunci când o țară asiatică va fi iarăși eligibilă

Mișcarea făcută de saudiți

Aceștia au început să comunice cu oamenii cu drept de vot pentru a se asigura că se bazează pe puterea acestora. Conform Middle East Monitor, mai mulți oameni cu influență din Europa au fost contactați de saudiți.

ADVERTISEMENT

Nu doar în Europa se caută influență. Oamenii importanți din Ecuador, Ghana, India ori Singapore sunt în contact cu reprezentanții Arabiei Saudite, care fac orice pentru a organiza turneul final. Neom va fi orașul gază al turneului, dacă acesta se va organiza în țara în care joacă Ronaldo și Neymar.

Neom este un oraș în care urmează să se investească aproape un trilion de euro, ce urmează să fie finalizat în 2030.

ADVERTISEMENT

Investiții uriașe

Saudiții au cheltuit sume mari de bani pe jucători în această vară. 817 milioane de euro au plătit aceștia pe transferuri. Cele mai importante sunt cele transferurile lui Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane ori Ngolo Kante.

Așa arată primul 11 al celor mai tari jucători ce joacă în Saudi Pro League: Mendy – Ibanez, Koulibaly, Laporte – Mane, Neves, Savic, Mahhrez – Neymar, Ronaldo, Benzema

ADVERTISEMENT

Neymar, despre perioada petrecută la PSG

Neymar a povestit că în ultima perioada petrecută la PSG, acesta a trecut prin momente dificile, așa cum a fost și cazul lui Lionel Messi. El spune că argentinianul a fost tratat urât de echipă, când a plecat.

”Am fost foarte fericit pentru sezonul pe care l-a avut Messi, dar în același timp am fost și foarte trist, pentru că a avut parte de două experiențe total opuse. A fost un rai cu naționala Argentinei, a câștigat tot ce se putea în ultimii ani, iar la PSG a trecut prin iad, amândoi am trăit un iad acolo.

Am fost supărați, pentru că nu am mers degeaba acolo, am fost acolo să dăm tot ce avem mai bun, să fim campioni, să încercăm să scriem istorie, de asta am jucat din nou împreună. Din nefericire, nu am reușit.

ADVERTISEMENT

Messi a plecat de la PSG într-o manieră în care nu merita pentru tot ceea ce reprezintă el, pentru tot ceea ce face. Toată lumea care îl cunoaște știe că este un tip care se antrenează din greu, care se luptă, dacă pierde se enervează. A fost pus la zid fără motiv din punctul meu de vedere”, a spus Neymar într-un interviu acordat pentru O Globo.