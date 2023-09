„Are 62 de cuvinte în lexic” Declarațiile lui Moruțan au provocat un tsunami

Olimpiu Moruțan a fost în centrul atenției după ce România a învins Kosovo, scor 2-0, iar tricolorii au ajuns cu un pas mai aproape de calificarea la EURO 2024, primul turneu final după o absență de opt ani de la competițiile internaționale.

Olimpiu Moruțan, certat de Vivi Răchită

La finalul meciului de pe Național Arena, playmakerul de la Ankaragucu a vorbit despre meciul dintre România și Kosovo, spunând, ironic, că avem o echipă slabă, însă a dat asigurări că ne vom califica.

spunând că acesta ar trebui să fie mai atent în declarații, deoarece nu stăpânește bine limba română. Acesta spune că răspunsul pentru contestatari ar trebui să vină prinr-o calificare, nu prin astfel de declarații.

”Moruțan a intrat foarte bine în teren, a avut atitudine. Cu declarațiile… a avut, când a plecat la Galatasaray, probleme cu limba engleză. Se pare că nici limba română nu stăpânește foarte bine, lexicul este format din 62 de cuvinte, le termină repede.

Nu știu cui a vrut să îi dea replica, dar noi, pe vremea noastră, când scria cineva de noi în ziar făceam caterincă de acel jucător. Nu aveam timp să dăm replici pe la televizor sau pe la presă ne vedeam de viața noastră. Să le dea Moruțan replica celor care i-au criticat calificându-se la Euro”, a spus Vivi Răchiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Moruțan după meci?

După meciul cu Kosovo, după nemulțumirile oamenilor de după duelul cu Israel, meci în care adversarii ne-au dominat categoric.

”Trebuie să jucăm tiki-taka cum că place vouă. Mă bucur că am câștigat. Important e să jucăm ce vă place vouă. Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Am fost puțin supărat, dar mă bucur că s-a reluat meciul.

Dacă se oprea meciul, nu mai aveam ce să facem. Mergeam la cabine și asta era soarta meciului. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul.

Toată lumea ne critică, normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi. Ne bucurăm că am câștigat acum. Am văzut și noi că nu am jucam bine. Am revăzut și acum ne-a ieșit jocul. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO!”, a declarat Olimpiu Moruțan.

