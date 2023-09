Olimpiu Moruțan, ieșire nervoasă după România – Kosovo 2-0: „Trebuie să jucăm tiki-taka, cum vă place vouă”

Olimpiu Moruțan (24 de ani) a intrat excelent în repriza a doua a Mijlocașul ofensiv de la Ankaragucu a inițiat practic fazele prin care Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au stabilit rezultatul final. La final, playmakerul a fost destul de acid cu jurnaliștii.

Olimpiu Moruțan, a pus tunurile pe jurnaliști: „Important e să jucăm ce vă place vouă”

, în care nu s-a obținut decât o remiză, scor 1-1. „Tricolorii” au reușit să își ia revanșa contra reprezenativei din Kosovo, pe care au învins-o cu 2-0, și, la final, unii dintre aceștia au răbufnit. A fost cazul lui Olimpiu Moruțan.

„Am luat cele 3 puncte, am câștigat un meci din cele două, sperăm să ne întoarcem în octombrie mai puternici și să facem ce trebuie. Să jucăm tiki-taka, cum vă place vouă. Mă bucur că am câștigat.

Important e să jucăm ce vă place vouă. Am avut un om în plus, am mers peste ei. Ne doream victoria, asta e clar. Am fost puțin supărat, dar mă bucur că s-a reluat meciul”, a declarat Olimpiu Moruțan, după România – Kosovo 2-0.

„Suntem jucători slabi, dar încercăm să dăm totul”

Cu 10 selecții și un gol sub tricolor, Moruțan a comentat și incidentele din prima repriză, când Mijlocașul a continuat apoi cu ironiile la adresa presei.

„Dacă se oprea meciul, nu mai aveam ce să facem. Mergeam la cabine și asta era soarta meciului. Vom vedea la meciurile următoare ce vom face. Lumea nu ne vede calificați, suntem jucători slabi, dar noi încercăm să dăm totul.

Toată lumea ne critică, normal că suntem slabi, nu? Am jucat prost cu Israel, deci suntem slabi. Ne bucurăm că am câștigat acum. Am văzut și noi că nu am jucam bine.

Am revăzut și acum ne-a ieșit jocul. Dacă suntem slabi, mergem mai departe. Așa cum suntem, vrem să ne calificăm la EURO!”, a adăugat fotbalistul lui Ankaragucu.

Următoarele meciuri ale României din preliminariile lui Euro 2024 sunt programate în octombrie. Mai întâi, echipa noastră va juca în Belarus, pe 12 octombrie, urmând ca apoi să primească vizita Andorrei, pe 15 octombrie.

