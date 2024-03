“Are dosarul penal de la Rapid legătură cu politica?” Mesajul lui Dan Şucu în miez de noapte pentru Horia Ivanovici

Horia Ivanovici s-a gândit la o posibilă legătură între dosarul penal de la Rapid București și politică, iar directorul FANATIK a dezvăluit discuția cu Dan Șucu. Acționarul din Giulești are un mesaj clar în ceea ce privește participarea la alegerile pentru Primăria Generală.

Mesajul lui Dan Şucu în miez de noapte pentru Horia Ivanovici: „Nu înțeleg de ce primesc acest semnal”

Directorul FANATIK a analizat o posibilă legătură între dosarul materialelor pirotehnice introduse în stadion și posibila intrarea în politică a lui Dan Șucu. și spune și ce discuție a avut cu acționarul din Giulești în miez de noapte.

ADVERTISEMENT

„Vă spun un singur lucru, nu știu dacă este adevărat pentru că poți să te gândești la orice în România din ziua de astăzi. Poate să fie și un semnal, deși nu cred asta. Am vorbit cu Dan Șucu și azi-noapte, mi-a spus în felul următor.

«Nu mă interesează politica, habar nu am dacă e vreun semnal, dar nu înțeleg de ce să primesc eu acest semnal. Am anunțat-o de atâtea ori, sunt un om serios, nu îmi încalc cuvântul. Am demonstrat asta, am spus-o de nenumărate ori că nu mă interesează să devin un actor pe scena politică».

ADVERTISEMENT

Lucrurile sunt mega clare, Dan Șucu a dovedit că este un om de cuvânt. Dan Șucu a dovedit că este un om serios, nu degeaba este președintele ditamai organizației oamenilor de afaceri din România. Dacă omul a spus că nu intră în politică, este clar că nu intră”, a spus Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Dan Șucu nu are «calitățile» de a fi politician”

Horia Ivanovici nu îl vede pe , deoarece nu are „calitățile” necesare pentru acest domeniu. Directorul FANATIK a dezvăluit ce a discutat cu acționarul din Giulești și are un mesaj pentru „rivalii” lui.

ADVERTISEMENT

„Nu poate să se facă de răs, să spună lumea uită-te și la mincinosul ăsta de Dan Șucu, cum se întâmplă în lumea politică. Este evident că Dan Șucu nu are „calitățile” de a fi politician. Dan Șucu nu este neserios, Dan Șucu nu este mincinos, Dan Șucu face lucrurile așa cum trebuie și Dan Șucu dacă spune ceva chiar face.

Are toate anti-calitățile de a fi politician și ți-am spus că discutam și mi-a spus: «Nu intru în politică, habar nu am dacă e vreun semnal. Nu mă interesează Primăria, nu mi-a spus nimeni să candidez. Este subiect închis, m-am plictisit să tot spun lucrurile astea».

ADVERTISEMENT

Atunci când auzi un om că o spune răspicat, dacă într-adevăr a vrut să îi dea un semnal, eu îi spun în felul următor: Nu vă mai irosiți cu resursele cu Dan Șucu, duceți resursele în altă parte cu oameni care vor să intre în politică, nu e cazul la Dan Șucu”, a adăugat directorul FANATIK.

Mesajul lui Dan Șucu: „Nu mai nicio treabă, nu mă bag în politică”

„Dan Șucu nu este un pericol pentru cineva, pentru că nu intră în politică și nu va intra în politică. Cu Primăria Generală este subiect închis, mai este ceva critic. Mai sunt trei luni până la alegeri, cum să mai intre Dan Șucu, este o prostie.

Dacă există o ocultă le spun la fel ca și Dan Șucu. Duceți-vă energia spre alte părți, nu am nicio treabă, nu mă bag în politică. Nu cred că este un semnal pentru Dan Șucu, mai ales că dosarul are număr de 2023, deci era investighat din anul trecut când nu erau așa multe discuții cu Dan Șucu la Primărie”, a dezvăluit directorul FANATIK.

“Are dosarul penal legatura cu POLITICA?” Dan Sucu, MESAJ AZI NOAPTE pentru Horia Ivanovici