Argentina aşteaptă de patru ani revanşa! Croaţia i-a aplicat una dintre cele mai mari umilinţe la un Campionat Mondial. Video

Campionatul Mondial 2018 va rămâne mereu drept o amintire neagră pentru Argentina. Lionel Messi şi compania s-au calificat cu greu din faza grupelor, pentru ca mai apoi să fie eliminaţi, în optimile de finală, de Franţa. Este turneul de care se leagă şi una dintre cele mai umilitoare înfrângeri din istoria “sud-americanilor” la turneul final.

Croaţia a dezmembrat Argentina la Campionatul Mondial 2018 şi a creat haos în rândul sud-americanilor

În urmă cu patru ani, în etapa a 2-a din Grupa D, Croaţia o învingea fără drept de apel pe Argentina, scor 3-0. Ante Rebic, Luka Modric şi Ivan Rakitic semnau golurile unei înfrângeri amare pentru “sud-americani”, care aveau 1 punct după primele două etape.

Înfrângerea în faţa Croaţiei a produs o explozie în vestiarul Argentinei, iar presa de la Buenos Aires anunţa chiar posibilitatea demiterii lui Jorge Sampaoli înaintea meciului cu Nigeria, decisiv pentru calificarea în optimile de finală. În plus, Javier Mascherano s-a luat la bătaie cu Cristian Pavon în cantonamentul naţionalei.

La finalul meciului, Zlatko Dalic era lăsat mască de comportamentul lui Jorge Sampaoli. Selecţionerul Argentinei a refuzat să dea mâna cu adversarul său, iar croatul nu l-a iertat la conferinţa de presă.

“Nici măcar nu a venit să mă felicite. Niciodată nu am părăsit terenul fără să-i strâng mâna adversarului, indiferent că am câştigat sau am pierdut. Trebuia să fie bărbat. Niciodată nu o să ajungi un mare antrenor dacă te comporţi aşa”, avea să spună selecţionerul Croaţiei.

Croaţia a intrat în istoria participărilor Argentinei la Campionatul Mondial

Cu 18 participări la Campionatul Mondial, Argentina a suferit câteva înfrângeri drastice, iar cea contra Croaţiei, de la CM 2018, prinde topul celor mai dure umilinţe.

Cea mai categorică înfrângere a suferit-o Argentina la Campionatul Mondial 1958, după 1-6 cu Cehoslovacia. Recent, Enrique Macaya Márquez, .

“Cea mai mare decepţie, ca jurnalist şi argentinian, a fost Mondialul din 1958, când am fost cu nasul pe sus şi ne-am crezut superiori. Am luat şase goluri (n.r. Argentina – Cehoslovacia 1-6 din faza grupelor) şi nu-mi venea să cred. Am început să fumez din nou, după ce mă lăsasem trei ani.

Era inexplicabil cum am putut să luăm şase goluri de la o selecţionată despre care nu ştiam cum joacă. Jucătorii nu au comunicat deloc. Aşa am învăţat lecţile dure pe care un Mondial le poate oferi”, spunea jurnalistul în vârstă de 88 de ani, prezent şi la Campionatul Mondial din Qatar.

Top 5 cele mai categorice înfrângeri din istoria Argentinei la Campionatul Mondial

Cehoslovacia – Argentina 6-1 (CM 1958) Olanda – Argentina 4-0 (CM 1974) Argentina – Germania 0-4 (CM 2010) Argentina – Croaţia 0-3 (CM 2018) Uruguay – Argentina 4-2 (CM 1930)

Zlatko Dalic se reîntâlneşte cu Lionel Scaloni

Marţi, de la ora 21:00, . Zlatko Dalic i-a dus pe croaţi pentru a doua oară consecutiv în această fază a competiţiei, după ce în 2018 a reuşit să joace finala turneului din Rusia.

Acum, în Qatar, Zlatko Dalic se va reîntâlni cu Lionel Scaloni, care în 2018 se afla în staff-ul tehnic al lui Jorge Sampaoli în calitatea de antrenor secund. Dintre marcatorii de acum patru ani, Luka Modric este singurul care se va afla pe teren şi acum, după ce Ivan Rakitic s-a retras de la naţională, iar Ante Rebic nu a mai fost convocat după ce l-a criticat public pe Dalic în vara anului trecut.