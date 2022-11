Interviu emoţionant cu singurul jurnalist care a participat la 17 Campionate Mondiale! A împlinit 88 de ani în prima zi de la CM din Qatar: “Messi nu trebuie să fie campion”

Cum ar fi să vezi pe viu debutul lui Pele la un Campionat Mondial, în 1958, apoi să urmăreşti driblingurile fine ale lui Johan Cruyff, în 1974, şi să închei ciclul cu , de la CM din Qatar? Enrique Macaya Márquez se poate lăuda cu această performanţă, după ce ediţia din Qatar a devenit al 17-lea turneu de Campionat Mondial la care este acreditat ca jurnalist. FANATIK prezintă un interviu emoţionant, din Clarin, cu ziaristul argentinian care a împlinit 88 de ani pe 20 noiembrie, prima zi a Mondialului din 2022.

Enrique Macaya Márquez a debutat la Mondialul din 1958: “Nici nu mă gândeam la ceea ce va urma”

Cine era Enrique Macaya Marquez la primul Campionat Mondial din carieră?

– Vorbim de ediţia din 1958. Eram angajat la El Mundo (n.r. un radio din Argentina) şi am fost la Campionatul Mondial din partea redacţiei din Belgrano. Eram un angajat mic, chiar un începător aş putea spune.

ADVERTISEMENT

Aveaţi vreun vis anume?

– Niciunul, doar să acopăr Campionatul Mondial, o competiţie sportivă de o asemenea anvergură. Nici nu mă gândeam la ceea ce va urma.

După atâtea Campionate Mondiale, ce trebuie să aibă un bun comentator de fotbal?

– Un bun comentator trebuie să ştie lucruri şi, apoi, să ştie cum să transmită ceea ce ştie. Să aibă habar de joc şi să-l interpreteze în consecinţă. Nu este uşor şi trebuie ca mereu să înveţi de la cei care ştiu mai multe. Să discute permanent. Este singura modalitate prin care poate creşte.

ADVERTISEMENT

Ce naţională l-a fermecat pe jurnalistul cu 17 Mondiale în palmares

Care a fost cea mai bună selecţionată pe care aţi văzut-o la Mondiale?

– Performanţa unei echipe este strâns legată de succes, bineînţeles că selecţionatele Argentinei din 1978 şi 1986 au câştigat trofeul, ceea ce este foarte important. Cea mai bună echipă pe care am văzut-o a fost Olanda, la .

De ce Olanda din 1974?

– Datorită condiţiilor tehnice foarte bune şi a capacităţii jucătorilor. O mişcare constantă. Ei au reprezentat fotbalul total şi au făcut-o foarte bine. Mi-a plăcut mult acea naţională, care avea jucători de mare calitate, cum ar fi cazul lui Johan Cruyff. Tehnică foarte bună, foloseau spaţiile create, aveau viziune şi multă inteligenţă. Fotbalul nu se joacă doar cu mingea, ci trebuie să ştii ce să faci cu spaţiile şi să pui în aplicare ideile.

ADVERTISEMENT

Cel mai bun jucător?

– Îl aleg pe Di Stefano, care nu a jucat deloc la Mondiale (n.r. a fost în lotul Spaniei pentru CM 1962, dar nu a evoluat niciun minut). Apoi ar mai fi câţiva. Pele este unul dintre ei, Maradona… amândoi au avut contribuţii importante, cu ajutorul individualităţii, la succesul echipelor lor. Cine vorbeşte de Cruyff, de Pele, de Maradona, acum trebuie să vorbeacă despre Messi, care se apropie de ei.

“E injust să spui că un jucător trebuie să fie campion mondial pentru a-i recunoaşte meritele”

Unde îl putem plasa pe Lionel Messi în istoria fotbalului?

– Messi a ajuns la masa acestor colegi, de dinaintea lui, care erau lideri. Am putea spune că acum el este victima capriciilor adversarilor şi când spun asta mă refer la faptul că este lovit, îl împing, îl scot din joc, ceea ce nu este chiar uşor. Messi a devenit, şi cu ajutorul colegilor lui, liderul naţionalei. Nu-i putem stabili un loc anume, sunt, până la urmă, aprecieri personale. Au fost meciuri unde el a fost decisiv, când a arătat nu doar că este o piesă rară, o mare valoare. Dar au fost şi meciuri în care apariţia lui a trecut neobservată. Sunt caracteristici ale tuturor marilor fotbalişti. Sunt câţiva care mi-au plăcut foarte mult, precum Maradona, Di Stefano, Pele, Cruyff, iar acum Messi s-a alăturat lor.

ADVERTISEMENT

Are nevoie să fie campion mondial pentru a fi plasat în istorie?

– Nu, în opinia mea nu are nevoie de nimic, nu trebuie să fie campion ca să spui că e un mare jucător. E injust să spui că un jucător trebuie să fie campion mondial pentru a-i recunoaşte meritele.

ADVERTISEMENT

Marea decepţie trăită la un Campionat Mondial: “Nu-mi venea să cred”

Care a fost cea mai mare decepţie trăită la cele 17 Campionate Mondiale?

– Cea mai mare decepţie, ca jurnalist şi argentinian, a fost Mondialul din 1958, când am fost cu nasul pe sus şi ne-am crezut superiori. Am luat şase goluri (n.r. Argentina – Cehoslovacia 1-6 din faza grupelor) şi nu-mi venea să cred. Am început să fumez din nou, după ce mă lăsasem trei ani. Era inexplicabil cum am putut să luăm şase goluri de la o selecţionată despre care nu ştiam cum joacă. Jucătorii nu au comunicat deloc. Aşa am învăţat lecţile dure pe care un Mondial le poate oferi.

Dacă ar trebui să alegeţi cel mai bun antrenor, cine ar fi?

– Nu ar fi corect pentru că nu cunosc capacitatea antrenorilor de la celelalte selecţionate. Imaginea argentinienilor îmi este mult mai apropiată. Mai apropiat am fost de Carlos Bilardo (n.r. selecţionerul Argentinei în perioada 1983-1990), pe care l-am văzut cum muncea cu jucătorii. Ar fi şi Cesar Luis Menotti (n.r. selecţionerul Argentinei în perioada 1974-1983), un alt campion, care căuta jucători prin toată Argentina pentru a-şi pune clar ideile în practică.

S-a născut în anul celui de-al doilea Campionat Mondial

Enrique Macaya Márquez s-a născut pe 20 noiembrie 1934, anul în care se disputase Campionatul Mondial din Italia, al doilea din istorie. A început să distribuie ziare la 8 ani, iar la 15 ani a început să lucreze pentru Radio El Mundo. Cariera în televiziune, unde comenta meciuri de fotbal şi curse de Formula 1, şi-a început-o în 1966. A publicat o carte în 2018, când şi-a prezentat povestea de jurnalist acreditat la 16 turnee finale, câte avea la ediţia din Rusia. În Qatar, Enrique Macaya Márquez acoperă meciurile Argentinei pentru DeporTV şi DSports.