Arlauskis, motivul pentru care nu se mai uită la fotbal. “Nici măcar la Champions League”

, în luna februarie a acestui an. De atunci, Giedrius Arlauskis a dezvăluit că nu se mai uită la fotbal, nici măcar la meciurile tari din Champions League.

Arlauskis, motivul pentru care nu se mai uită la fotbal

La FANATIK SUPERLIGA, Giedrius Arlauskis a dezvăluit motivul pentru care nu se mai uită la fotbal. Lituanianul preferă să se uite la alte sporturi precum baschetul sau tenisul în loc să vadă un duel tare din Champions League. Arla a explicat faptul că după ce s-a retras i-a fost destul de greu să aibă contact cu fotbalul, pentru că încă are acel spirit de jucător.

“De când am plecat de la Craiova în februarie, nu am intrat pe niciun site din România să citesc ce se mai întâmplă. Nu mai am chef să mă uit la fotbal. Este o saturație și mă și enervez.

Au trecut 10 luni de când m-am retras, iar jucătorul din mine nu a murit încă. Mai am niște momente în care simt că trebuie să plec undeva. Dar 100% nu mai revin dacă am anunțat. La mine cuvântul e cel mai important, e sfânt.

Nu pot să mă uit pentru că mă gândesc ‘Mamă, mamă ce mă enervez. Pot să mai joc și eu’. Când văd portarii…Când încep să îmi aduc aminte cariera, pașii, oferte, decizii și așa mai departe zic ‘Puteam să fiu acolo’. Apoi mă uit la baschet, la golf sau la tenis, trec pe alt sport. Nici la Champions League nu pot să mă mai uit”, a mărturisit Giedrius Arlauskis.

Giedrius Arlauskis, coșmar la ultimul meci din carieră

“Ultimul meu meci a fost acel 2-1 cu Farul. Habar nu am pe cine am călcat că nu a fost nicio intenție. Arbitrul care era atunci a fost chemat la VAR, dar nimeni nu înțelegea de ce.

Am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a zis arbitrul că e un posibil penalty. Și eu întrebasem de unde. Nu a fost Cătălin Popa. Dacă era el știam sigur, pentru că nu a fost arbitrul meu preferat. A fost Andrei Chivulete. Am întrebat ce penalty.

El a zis ‘Din punctul meu de vedere nu este niciun penalty, dar mă cheamă ăștia la VAR și trebuie să mă duc’. Direct așa mi-a spus. El a dat fault în atac. Și cred că Popa a fost la VAR. Când mă vedea pe mine dădea penalty”, a mai spus lituanianul.

