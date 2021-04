Mihai Gruia Sandu este unul dintre cei mai apreciați actori români, fiind adesea asociat cu rolul lui „Arlechino” din emisiunile pentru copii din anii ’90. Puțini știu că marele actor a intrat foarte greu la Teatru, fiind admis abia a șasea oară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult, acesta l-a cunoscut pe Tudor Arghezi, unul dintre cei mai importanți poeți români din secolul trecut, care îl alerga pe el și pe prietenii lui în timp ce-i furau cireșele.

În prezent, Mihai Gruia Sandu este profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Arlechino”, dezvăluiri uluitoare din tinerețe: „Am avut 4 la purtare și am dat de șase ori la Teatru”

Cunoscut drept „Arlechino”, Mihai Gruia Sandu are o poveste foarte interesantă despre cum a ajuns să fie student la Teatru. Actorul de comedie a fost admis după șase încercări și a avut opt joburi până să devină actor „cu acte în regulă”, pentru că toți erau nevoiți să muncească la acea vreme, altfel nu erau văzuți bine.

„O lună de zile am fost și pompier. La vremea aceea, dacă veneai acasă seara cum veneam eu, că repetam la teatru, la 11 jumate seara, în capul străzii compozitorilor era o mică echipă. Doi milițieni, doi oameni de la gărzile patriotice și un nene cu un câine. Ei stăteau acolo și cine venea spuneau: ‘buletinul și legitimația, vă rog’.

ADVERTISEMENT

Trebuia să ai buletin și legitimație vizată la zi. în cazul în care nu scoteai chestiile astea atunci, imediat te înhățau și îți găseau de muncă la canal. La vremea acea, dacă nu munceai erai parazit social.

(…) Ne-a luat profesorul nostru de teatru în prima zi și ne-a întrebat: ‘Bebe Cotimanis, tu de câte ori ai dat? De două’ – că între timp mai fusese pe la Construcții – . ‘Traian Nistor, tu de câte ori ai dat? De două ori. Gruia, de câte ori? De șase ori’.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toate privirile s-au uitat la mine, adică martirul, cum ar veni. Dar gloria mea durat cam 30 de seunde, pentru că următorul a fost Petre Panait, care a dat de zece ori și de fiecare dată cu aceeași poezie”, a declarat Mihai Gruia Sandu în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

Mihai Gruia Sandu: „4 a fost prima mea notă”

Mihai Gruia Sandu a povestit cum a luat nota „4” la purtare în prima zi de școală în clasa I. În urma unei bătăi cu alți copii, învățătoarea i-a luat carnetul și i-a pus această notă fără a se gândi de două ori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„A fost prima notă pe care am luat-o. Culmea că învățătoarea pe care am avut-o în clasa I a fost colegă cu mama. Am primit carnetul în prima zi, m-am bătut cu doi băieți și ne-am umplut de sânge – cred că pe unul dintre ei îl cunoșteam – , șimi-a luat înapoi carnetul doamna învățătoare și mi-a scris acolo patru. Deci m-am dus cu un cadou frumos din prima zi de școală.”, a explicat fostul actor din „Sacrificiul”.

În plus, actorul a mai povestit cum a fost alergat de Tudor Arghezi în timp ce fura cireșe din curtea sa împreună cu alți copii. La vremea respectivă, actorul nu-i cunoștea identitatea marelui poet.

ADVERTISEMENT

„Nici n-am știut că este marele poet. Era un domn îmbrăcat în halat albastru cu bască, Nea Tudorică, care dădea cu pietre după noi. Avea niște cireșe extraordinare”, a mai spus Mihai Gruia Sandu.