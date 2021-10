Arman Karamian, avertisment înainte de România – Armenia: „Vor ataca la București! Nu au nimic de pierdut” Exclusiv

Arman Karamian, fostul jucător al Rapidului și al FCSB, din SUA partida decisivă dintre România și Armenia, așa cum a făcut-o și înainte de meciul de la Erevan.

Fratele lui Artyom Karamian a fost stabilit 17 ani în România și a jucat zece ani în naționala Armeniei, în timp ce , a jucat deja pentru naționala României.

Arman Karamian, cu inima împărțită înainte de România – Armenia: „Sper să nu mai cădem niciodată în aceeași grupă!”

Arman, ce șanse de calificare au Armenia și România?

– Eu zic că România are prima șansă pentru că Armenia și Macedonia de Nord joacă între el și vor întâlni și Germania. Armenia vine dopă o înfrângere cu 6-0 în fața Germaniei și două egaluri cu Liechtenstein și Islanda. Eu zic că putea să rezolve calificarea și era pe locul 2, dar ăsta e fotbalul.

Nu se aștepta nimeni să nu câștigăm în Islanda, mai ales după ce am pierdut două puncte mari cu Liechtenstein. Cine merită și cine e mai bun să se califice dintre România și Armenia. Macedonia de Nord are foarte multă șansă, pentru că e pe locul doi și a bătut Germania. Dacă România și Armenia fac egal mâine, atunci ei sunt favoriți la locul doi.

E decisiv meciul ăsta pentru ambele echipe?

– Eu zic că da. Cine va câștiga e favorită la locul doi. Egalul nu avantajează pe niciuna din echipe. Armenia va juca cu Germania și apoi cu Macedonia de Nord. E un program greu. România cred că are cele mai mari șanse în acest moment. Eu zic totuși că ambele echipe se pot califica.

„Mi-a plăcut cum a jucat România, dar mai sunt probleme în apărare. Armenia marchează la fiecare meci”

Ai văzut meciurile Germania – România și Islanda – Armenia?

– M-am uitat la ambele meciuri! Mi-a plăcut cum a jucat România, dar mai sunt probleme în apărare și Armenia e o echipă care marchează. Am dat gol în toate meciurile, în afară de cel cu Germania. Armenia nu are nimic de pierdut, pentru că nici egalul nu o ajută și va ataca la București. La egalitate de puncte cu Macedonia de Nord, ei trec peste noi. Macedonia de Nord cu un egal cu Germania deja e peste ambele echipe.

Nimeni nu se aștepta să fie atât de strânsă lupta. Toată lumea spunea că Germania și România vor termina pe primele două locuri. Valorile s-au egalat acum și nu mai e cum era atunci când jucam noi. E normal să mai apară surprize. Campionatele au slăbit și asta e una dintre explicații.

E favorită România după meciul cu Germania?

– Clar! România a primit în ultimele patru meciuri doar două goluri de la Germania, în timp ce Armenia a luat șase doar de la nemți. Au primit gol și cu Liechtenstein și cu Islanda. Armenia are nevoie neapărat de victorie cu România. Germania nu cred că o să mai piardă puncte.

Armenia are șanse după atâta timp să se califice pentru prima oară în istorie la un turneu final. Singura șansă e atacul la București. Dar ce public are România, mai ales în Ghencea, eu zic că e favorită clar. Eu am jucat în Ghencea și în Giulești și știu ce înseamnă să joci pe astfel de stadioane.

„Dacă unii aveau un tată ca Hagi, nu știu câți copii ar fi mai avut curajul să se apuce de fotbal! E o presiune uriașă!”

Ce jucători ți-au plăcut în meciul cu Germania?

– Eu tot timpul am vorbit de Ianis Hagi, chiar dacă unii zic că nu e ca tatăl său ori că e foarte slab. Vremurile s-au schimbat. Nu mai sunt ca pe vremea lui Gheorghe Hagi. Cel mai important e că a ajuns fotbalist profesionist, joacă la o echipă bună și marchează în Scoția, iar la echipa națională a început deja să își arate valoarea.

În România, grăbim prea mult jucătorii tineri și vrem să fie la 21 de ani ca Ronaldo sau Messi, dar așa ceva se naște doar o dată la 50-100 de ani! Mie îmi place foarte mult Ianis. E un copil talentat și muncitor. Dacă unii aveau un tată ca Hagi, nu știu câți copii ar fi mai avut curajul să se apuce de fotbal! E o presiune uriașă.

Toată echipa a jucat bine, au fost agresivi, au stat bine în teren și nu îmi aduc aminte în ultimul timp un meci slab făcut de România. Nu putem să uităm cu cine am jucat. Jocul a fost bun.

Cu cine ții la România – Armenia?

– Pentru mine e foarte greu și sper ca România să nu mai joace niciodată cu Armenia. Armenia e țara mea natală, unde am stat 22 de ani. Sunt cetățean român și aici m-am realizat ca om și fotbalist, am stat 17 ani. E greu. O să ne uităm la meci toată familia, și cu Artyom și cel mai bun să câștige și să se califice.

„Armenia are probleme pentru că nu mulți jucători care evoluează în străinătate”

De ce nu a câștigat Armenia în Islanda?

– Armenia are probleme pentru că nu sunt foarte mulți jucători care evolueză la echipe din străinătate. Majoritatea vin din campionatul intern, unde nivelul e mai scăzut și sunt doar zece echipe. E foarte greu apoi să joci la un nivel înalt la națională și să rămâi în formă. Avem un antrenor foarte bun, însă și jucătorii din străinătate nu joacă tot timpul la echipele lor. Armenia are probleme în apărare. Acolo e slăbiciunea pentru că a primit atâtea goluri.

În 2016, am câștigat cu 5-0 cu Armenia…

– Așa este, dar e fotbal. Așa și cu Germania ați bătut cu 5-1 și probabil nu se va mai întâmpla niciodată. Depinde de multe lucruri, cum se pregătesc jucătorii, forma de moment, cum face antrenorul echipa, toate contează. Nu se întâmplă de fiecare dată astfel de rezultate.

Arman Karamian: „Mkhitaryan e într-o formă foarte bună!”

Care sunt cei mai periculoși jucători armeni?

– Clar Mkhitaryan! În tur nu a jucat. E într-o formă foarte bună acum și a jucat bine cu Islanda. E de atâția ani la nivel mare. Are însă nevoie de ajutor. E căpitanul echipei și îi motivează pe toți. Echipa însă va decide această partidă. Avem jucători buni în atac.

Care e atmosfera în Armenia?

– Jucătorii sunt supărați dar toată lumea știe că trebuie să rămână concentrați și profesioniști. Asta e viața și fotbalul merge înainte. Cel mai important e că nu e nimic pierdut și trebuie să lupte până la ultima șansă. Încă depinde de ei totul. Nu știu dacă au fost rușinoase rezultatele astea cu Liechtenstein și Islanda, dar a fost mare păcat pentru Armenia. Au pierdut foarte ușor patru puncte importante. Nu mai există echipe mici și nu poți numești o rușine. Și Franța a pierdut cu Belgia și au avut 2-0.