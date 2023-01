Armata SUA își extinde prezența în România. 4.000 de soldați se vor antrena sub comanda unui general-maior

Armata Statelor Unite a decis să-și mențină efectivele din România pentru încă nouă luni, urmând ca militarii aflați în momentul de față în țara noastră să fie înlocuiți de alții, care vor fi puși sub comandat unui general-maior, informează The New York Times, preluată de către .

Din vara anului trecut, 4.000 de soldați americani din cadrul Diviziei 101 Aeropurtate se află la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Conform planurilor inițiale, șederea acestora pe teritoriul României urma să se încheie peste două luni.

Însă Pentagonul a decis să mențină în continuare militari americani în România, chiar dacă cei aflați acum în misiune vor fi înlocuiți de soldații unei alte brigăzi a Diviziei 101.

Aceasta se află acum încartiruită la Fort Campbell, în statul american Kentucky, dar va fi transferată în România sub comanda unui general-maior. Pe lângă aceștia vor fi aduși și ofițeri de stat-major din Divizia 10 de Munte, care are baza la Fort Drum, statul New York.

Importanță de prim rang a bazei de la Mihail Kogălniceanu

Practic, de la Mihail Kogălniceanu reprezintă prima linie de apărare a NATO în cazul unui atac rusesc din Crimeea, o rachetă putând parcurge această distanță în șapte minute.

Menținerea prezenței militare reprezintă un mesaj de descurajare a unei eventuale agresiuni rusești și „ar asigura faptul că Statele Unite continuă să fie bine poziționate pentru defensivă alături de aliații noștri de pe continentul european”, potrivit unui comunicat al Pentagonului. „Statele Unite vor continua să își ajusteze poziția, după cum este necesar, ca răspuns la mediul de securitate dinamic”, a precizat sursa citată.

Imediat după invadarea Ucrainei de către Rusia, președintele Joe Biden le-a promis aliaților din Europa Centrală și de Est că va intensifica prezența militară americană în zonă.

Cea mai puternică garnizoană americană se află în vestul Poloniei, unde se află circa 12.000 de soldați.

La , militarii americani antrenează soldați din alte state NATO, precum Bulgaria, Germania, Slovacia și Ungaria, însă nu sunt pregătiți și soldați ucraineni pentru utilizarea echipamentelor militare primite din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice.