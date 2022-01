Armin Nicoară are de gând să intre în lumea criptomonedelor! Celebrul saxofonist și-a făcut deja planul după ce a pierdut câteva mii de euro

Armin Nicoară are planuri mari pentru acest an. Cântărețul de muzică de petrecere recent întors de la schi, din Austria, a dezvăluit pentru FANATIK marile sale planuri de viitor, printre care intenția de a se specializa pe tot ce înseamnă criptomonede.

Cu piața criptomonedelor artistul a mai cochetat în trecut. Regretă că a făcut-o de unul singur, fără să se documenteze mai bine, însă de data asta își dorește ca totul să iasă ca la carte.

Saxofonistul care a cucerit publicul din România cu melodiile sale a mărturisit că a pierdut câteva mii de euro investind în criptomonede, fără să știe exact cum funcționează piața. Anul acesta lucrurile vor sta diferit, căci vrea să urmeze niște cursuri în acest sens.

Armin Nicoară, gata să intre în lumea criptomonedelor după ce a pierdut câteva mii de euro: „Vreau să merg la niște cursuri”

„Vreau să mă bag în lumea criptomonedelor. Vreau să merg la niște cursuri, să știu cum să fac profit.

Vreau să mă axez mai mult pe tranzacționare Forex-Bursă, să mă specializez un pic. Am mai investit în trecut, dar am băgat banii aiurea. Am pierdut câteva mii de euro, dar nu asta contează. Tot am băgat ușor, ușor și până la urmă am renunțat, dar vreau să mă apuc acum serios.

Sunt un pic scumpe cursurile, dar am zis că e mai bine să investesc în mine”, este planul dezvăluit de Armin Nicoară, pentru FANATIK.

Decizia este una surprinzătoare, însă el speră că poate să facă față acestei lumi în care investesc din ce în ce mai mulți oameni.

Asta nu înseamnă că lasă muzica la o parte! Dimpotrivă! Armin are în plan o serie de lucruri interesante pentru 2022, proiecte care cu siguranță vor rupe trendingul de pe Youtube în două.

Are în pregătire un album solo, doar cu muzică instrumentală

După succesul colajului muzical lansat recent în colaborare cu , va exista o a doua parte a unor melodii de succes. Următorul colaj va apărea pe pagina de Youtube a prezentatoarei de la Acces direct în viitorul cel mai apropiat. Pe lângă asta, vrea să lanseze un album instrumental solo, dat fiind că saxofonul este marea sa iubire.

„Momentan, cu muzica stăm în stand-by. Aveam multe evenimente și nu putem să mergem pentru că, vedeți ce se întâmplă cu pandemia. Ba sunt evenimente, ba apar nu știu ce restricții, așa că mai așteptăm.

De lansat piese, urmează, cred, la sfârșitul lui ianuarie sau prin februarie. Vrem să lansăm cu Mirela Vaida un alt colaj, pe canalul ei de Youtube. Vreau cu Claudia să scot melodii de joc, de muzică de petrecere, de populară. Anul ăsta vreau să fac un album de instrumentale eu singur, la saxofon”, a declarat Armin Nicoară.