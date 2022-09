Armin Nicoară și Claudia Puican au amânat petrecerea de nuntă. Care este motivul

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt împreună de 5 ani, iar de curând au avut o petrecere grandioasă de logodnă, în Turcia. Luna aceasta vor să se căsătorească civil și religios, dar au amânat petrecerea de nuntă.

Armin Nicoară și Claudia Puica, pregătiți să devină oficial soț și soție, dar au amânat petrecerea de nuntă

Pe 27 septembrie, . După ce vor merge la primărie și la biserică, ei vor organiza o mică distracție alături de cei dragi.

Armin a dezvăluit că în jur de 100 de perechi sunt așteptate la eveniment, pentru care mama lui a pregătit o formație să cânte.

”Vom face slujba religioasă, vom merge la biserică și la primărie, să facem exact cum trebuie, să oficializăm căsătoria, pentru că în Antalya nu am mai avut timp. Pe 27 septembrie, am programat să mergem și la biserică și la primărie și sper să fie totul ok.

Nu va fi petrecerea cea mare, pentru că nu reușesc într-un timp atât de scurt să organizez, dar va fi cu nașii, câțiva din familie, prieteni, pentru că Claudia își dorește să meargă la biserică, să fie totul cu actele în regulă. Doamne-ajută să fie totul bine și să ne țină Dumnezeu sănătoși.

După acestea, vom face acasă o masă cu apropiații, mama mea vrea să pună o formație să ne cânte”, a spus Armin Nicoară pentru

Armin Nicoară și Claudia Puican și-au amânat nunta din cauza programului încărcat

Așa cum a specificat tânărul saxofonist, pentru sursa menționată, programul prea încărcat al său și al iubitei lui a dus la amânarea petrecerii de nuntă. De altfel, artistul va ține cont pentru organizarea evenimentului și de disponibilitatea unui coleg de breaslă special pentru el, Florin Salam

Armin Nicoară și Florin Salam au purtat o conversație despre nuntă, iar tânărul i-a transmis interpretului de manele faptul că-și va programa petrecerea în funcție de agenda lui.

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt și a showbiz-ului. Cei doi sunt admirați de milioane de români și ajung adesea, în trending, pe youtube.