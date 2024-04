Aroganța pe care Lupu a vrut să o facă la ieșirea din închisoare: „La nebuneala mea, voiam să mă filmeze reporterii”

Dănuț Lupu, fostul fotbalist care a făcut parte din Generația de Aur, a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este transmisă pe site-ul FANATIK.RO, că a vurt să facă o aroganță pentru reporteri .

Dănuț Lupu: „N-am crezut vreodată ca voi ajunge la pușcărie”

Dănuț Lupu, fotbalistul care a mai evoluat și la Panathinaikos, a declarat la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, că nu a crezut vreodată că va ajunge la închisoare, .

„În primul rând, cel mai important lucru este să fii om. Nu contează ce ai și ce nu. N-am crezut vreodată ca voi ajunge la pușcărie, dar s-a întâmplat. N-am crezut pentru că am fost un tip foarte echilibrat, zic eu.

Am știut când să mă opresc. Da, n-am știut asta cu permisul, șofatul. Puțină lume știe că șofatul a fost a doua mea plăcere, după fotbal.

Chiar îmi place să conduc, aveam șoferi și îi dădeam jos de la volan ca să conduc eu. Mercedes e mașina mea preferată. Da, probabil că o să-mi iau carnetul și o să conduc iar”, a declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce aroganță a vurt să facă Dănuț Lupu la ieșirea din închisoare: „Am vrut să mă filmeze reporterii”

Dănuț Lupu, fotbalistul care a făcut istorie în tricoul lui Dinamo, a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că voia să se urce la volan în ziua în care a fost eliberat, doar pentru a face o aroganță care să fie filmată de reporterii prezenți la penitenciar.

„Sincer, la nebuneala pe care o am în cap, datorită faptului că mă băteau la cap ăștia, fotoreporterii, când a venit prietenul meu și m-a luat, am vrut să mă urc la volan. Dar am lăsat-o baltă, aia mai trebuia, să o mai fac și p-asta că intram iar la închisoare.

La nebuneala mea, Horia, îți dau cuvântul meu că am vrut să mă urc la volan. Bine, am vrut să merg până în strada și în stradă să mă dau jos.

Am vrut să fac asta doar pentru a mă filma reporterii. Aia mai îmi trebuia, ți-am zis, intram iar la pușcărie. Nu eram sănătos dacă făceam asta”, a mărturisit Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

GESTUL SOCANT pe care Danut Lupu VOIA SA-L FACA dupa ce A IESIT DIN INCHISOARE