„I-am dat un cot, el mi-a pus pistolul la cap” Dănuț Lupu a povestit cum a ajuns la închisoare. „Am renunțat la 800.000 de euro”

Danuț Lupu, fostul mare fotbalist al celor de la Dinamo, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO, despre perioada din Grecia și cum a ajuns să fie arestat.

Dănuț Lupu, dezvăluiri șocante despre perioada când trăia în Grecia: „ Mi-a pus pistolul la cap”

Lupu, fostul jucător care a mai evoluat și la Panathinaikos, a dezvăluit că a fost aproape să fie împușcat când acesta juca în Grecia, asta din cauza lui Yiorgos Vardinogiannis, patronul formației la care fotbalistul era sub contract.

„Am fost și în Grecia, dar în închisoare am stat decât trei săptămâni. Atunci, când a fost problema cu Vardinogiannis. Când am fugit eu și am venit în România și m-au dus înapoi forțat. Am stat vreo lună jumate pe arest. Bine, m-au dus la pușcărie până am semnat că renunț la bani, după m-au scos.

Vardinogiannis era așa de puternic încât Ceaușescu era mic copil pe lângă el. Am renunțat la vreo 800.000 de euro. Am semnat și după o oră mi-a dat drumul, ziceai că pușcăria e ca la el acasă. Îți dau cuvântul meu că așa a fost. .

Dacă vrei facem și o carte despre viața mea. I-am dat una, e tot om și el, era dreptul meu. Păi ce, mă forțează pe mine să joc în altă parte? Eu joc unde vreau eu, nu unde vrea el. În sfârșit, e o istorie. Mi-a pus pistolul la cap, m-a înjurat în greacă, dar n-am înțeles că nu știam limba pe atunci. Eu l-am înjurat în română fără să știu că el înțelege limba noastră”, a dezvăluit Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu: „Soția m-a rugat să renunț la bani pentru a fi eliberat”

Dănuț Lupu, care a făcut istorie alături de naționala de fotbal a României, a mai recunoscut că soția acestuia l-a rugat să renunțe la bani pentru a putea fi eliberat de sub arest pe vremea când acesta locuia în Grecia.

„N-am vrut să semnez prima dată, cât am stat în arest, dar după m-a dus în penitenciar, în Grecia, la un penitenciar de-al lor îți dai seama. Venea soția la două zile și îmi zicea să semnez, dar eu nu voiam, că dacă semnam știam că nu mai primesc vreun ban. Și exista și riscul să mă țină, în continuare, la pușcărie.

După mi-a zis soția că a avut o promisiune că dacă semnez să renunț la bani, îmi va da drumul din penitenciar. Până la urmă am semnat, ce era să fac?

Am semnat pe foaie A4, albă, am semnat în josul la pagină, iar după o oră m-a strigat că sunt liber să mă duc acasă. Vardinogiannis, pe vremea aia, era al 8-lea om din lume ca avere, era mai tare decât Ceaușescu”, a mai declarat Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

