Artistă din România, show total, pe mese, în Grecia! I-a șocat pe toți. Video

Sorina Ceugea a trăit întâmplări incredibile în inima Greciei. Celebra manelistă a ajuns să facă un show ”ca la români” de ziua fiicei sale, Vanessa. Au transformat o petrecere grecească în una tradițional românească. Iar grecii au fost impresionați, nu glumă.

Sorina Ceugea și-a serbat fetița cu mare fast: “O idee nebunească”

Celebra cântăreață a vrut ca micuța Vanessa să aibă parte de o petrecere memorabilă. Iar totul a fost la superlativ. Locația aleasă a fost un restaurant superb din inima Greciei. Unde mai pui că artista și fiica sa . Cu toate că restaurantul ales era tradițional grecesc, Sorina Ceugea a transformat petrecerea în una cu iz românesc.

“Anul acesta am decis să facem ceva cu totul special pentru ziua fetiței noastre, Vanessa. Am hotărât să sărbătorim în Grecia, o țară plină de frumuseți și tradiții fascinante. Dar nu ne-am oprit doar la asta, am vrut să facem această zi cu adevărat memorabilă.

Așa că am avut o idee nebunească – să ne îmbrăcăm la fel și să facem o petrecere românească asa cum scrie la carte în inima Greciei. Am ales un restaurant grecesc autentic, cu mâncare delicioasă și atmosferă primitoare. Am fost întâmpinați cu ospitalitatea specifică grecilor și am simțit că suntem cu adevărat bineveniți acolo”, a declarat Sorina Ceugea pentru FANATIK.

Show românesc în Grecia marca Sorina Ceugea

În scurt timp, petrecerea tradițional grecească s-a transformat într-un show românesc. Artista împreună cu familia și prietenii au dat drumul la distracție. Și cum românul nu se simte bine dacă nu se urcă pe mese la petreceri, așa s-a întâmplat și de data aceasta. Iar grecii au zâmbit și s-au distrat alături de Sorina Ceugea și cei dragi.

“Pe măsură ce seara avansa, am început să ne simțim din ce în ce mai bine în această atmosferă exotică. Muzica grecească ne-a prins în ritmul ei și am început să dansăm pe mese, într-un mod tipic românesc. Oamenii din jur ne priveau uimiți și zâmbitori și nu mare ne-a fost mirarea când am văzut câti oameni fredonau maneaua care începuse pe fundal.

În câteva minute, petrecerea grecească s-a transformat într-una românească, plină de veselie și energie. Am dansat până târziu în noapte, uitând de timp și de orice altceva din jurul nostru”, a mai adăugat Sorina Ceugea.

Sorina Ceugea și fiica, ținute identice cu care au impresionat grecii

Se spune că așchia nu sare departe de trunchi. Iar micuța Vanessa a moștenit de la mama ei pasiunea pentru modă. Sorina Ceugea și fiica sa s-au îmbrăcat la fel și s-au simțit ca niște adevărate prințese. În plus, se pare că și grecii au fost impresionați de apariția celor două.

“Pentru această petrecere specială, am decis să ne îmbrăcăm în ținute mama-fiică create special pentru noi de designeri români talentați. Am vrut să avem o apariție unică și să ne simțim ca niște prințese în această zi specială. Am colaborat cu 2 designeri de modă români care au creat niște ținute absolut superbe pentru noi.

Au avut niște idei geniale. Au fost , dar și cu multă pasiune și pentru asta le mulțumim. Am primit multe complimente pentru ținutele noastre și am fost întrebate de unde le-am achiziționat. Ne-am simțit mândre să spunem că sunt creații românești”, a mai spus Sorina Ceugea pentru FANATIK.