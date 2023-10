Artistul din România care a fost îndrăgostit de Emilia Ghinescu: ”Eram copii amândoi”

Artistul din România care a fost îndrăgostit de Emilia Ghinescu. Erau copii amândoi, dar nu au dat curs sentimentelor. Dezvăluirile au fost făcute de vedeta care s-a despărțit recent de după o relație de 13 ani.

Cântărețul român care a fost amorezat de interpreta de muzică populară, Emilia Ghinescu. Ce relație este între cei doi

Emilia Ghinescu a dezvăluit cine este cântărețul român care a fost amorezat de ea în urmă cu foarte multă vreme. Artista a spus ce relație este între ei, dar și cum s-au cunoscut. Cei doi au colaborat de multe ori în plan profesional.

Interpreta de muzică populară a povestit că Nicu Paleru a pus ochii pe ea când era adolescentă. Vedeta a făcut primii pași pe scena muzicală românescă la 13 ani și 3 ani mai târziu afla că solistul este îndrăgostit lulea de ea.

„De Nicu mă leagă o prietenie de foarte mulți ani! Da, a fost îndrăgostit de mine. La vremea respectivă eram copii amândoi, între noi e o diferență de vârstă de doar doi, trei ani. Îmi desena, îmi picta, are un talent senzațional. Eu nu!

Eu mi-am propus din momentul în care am intrat în această branșă, ca niciodată să nu am nicio legătură fizică sau sentimentală cu cineva care are aceeași meserie ca mine, indiferent dacă este solist sau instrumentist.

Nicu poate nu e genul meu, nu știu. Avea cineva o vorbă: «decât o noapte proastă, mai bine o prietenie de lungă durată». Cu Nicu am mers pe principiul ăsta și avem o prietenie de mulți ani.

Este un om extraordinar! Cu el nu pot să mă cert. Nicu este foarte calm, nu ne-am certat niciodată”, a declarat Emilia Ghinescu în cadrul podcastului , moderat de Adrian Enache.

Emilia Ghinescu, despărțire după 13 ani de relație

Emilia Ghinescu a anunțat în urmă cu câteva luni că a pus capăt relației cu Sebastian Albăstroiu. dintre cei doi s-a destrămat după 13 ani de relație, după ce anterior au anulat nunta.

Bărbatul s-a mutat din căminul conjugal și s-a stabilit la București, iar artista a rămas la Pitești. Cântăreața este conștientă că fiecare are partea lui de vină și în prezent, susține că nu ia un calcul o împăcare. Au împreună o fetiță pe nume Anastasia.

Din primul mariaj interpreta de muzică populară mai are 2 copii: Andrei și Erika. Emilia Ghinescu s-a căsătorit pentru prima oară la vârsta de 18 ani, cu un bărbat mai mare cu 10 ani decât ea. Au divorțat după 7 ani de mariaj.