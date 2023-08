Ce se întâmplă între Emilia Ghinescu și fostul iubit: ”Nici eu, nici el”

Emilia Ghinescu a vorbit despre două dintre evenimentele mai puțin plăcute care au marcat-o în ultima perioadă: despărțirea de Sebastian, bărbatul cu care a stat 13 ani și cum a devenit victima unui infractor din Israel!

Emilia Ghinescu, relație normală cu fostul iubit după despărțire

Frumoasa și talentata interpretă de muzică folclorică a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, în ce relație mai e acum cu omul cu care era să ajungă în fața altarului și, totodată, tatăl fetiței sale, Anastasia.

ADVERTISEMENT

Emilia Ghinescu a reiterat faptul că nu va pune pe masă motivele care au dus la această separare, despre care vorbește uneori ca despre o pauză, semn că nu exclude o posibilă împăcare. Ba mai mult, cântăreața a mărturisit pentru FANATIK că această întrerupere de relație îi prinde foarte bine, că reușește să își adune gândurile, să conștientizeze, să își dea seama ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Sebastian.

Emilia Ghinescu a ținut să precizeze, în discuția sinceră purtată cu FANATIK, că păstrează legătura cu fostul ei partener de dragul fetei pe care o au împreună și că amândoi dau dovadă de responsabilitate și de maturitate când vine vorba de fiica lor.

ADVERTISEMENT

De altfel, nici în fosta ei relație artista nu a vrut să pericliteze sub nicio formă legătura dintre ceilalți doi copii și ex-soțul ei, ba chiar, mereu a militat pentru ca pruncii să fie aproape și de mamă, și de tată.

Relația dintre fiica ei, Anastasia, și Sebastian nu are de suferit în urma separării

Același lucru e valabil și în cazul poveștii de iubire cu Sebastian, pusă, între timp pe hold. Emilia a spus că o va lăsa pe Anastasia să stea cu tatăl ei de fiecare dată când și cât își va dori.

ADVERTISEMENT

„Când sunt doi oameni care au o relație, la despărțire ambii sunt vinovați. N-ai cum să spui că unul este vinovat, unul e mai puțin vinovat. Cine are mai mult sau mai puțin, asta trebuie să știm doar noi și să ne facem noi mea culpa. Eu îmi doresc o relație civilizată, pentru că vreau ca Anastasia să crească într-un mediu absolut normal.

Eu nu am fost nici în prima căsătorie împotriva relației pe care au avut-o copiii mei cu fostul meu soț. Eu nu am stat să mă gândesc că, stai să vezi, să te dau în judecată pentru când trebuie să vezi copilul…

Dacă vrea să stea să se ducă la taică-su, când vrea ea, cât vrea ea atâta stă. Nu se pune problema, pentru că știu că are grijă de ea și e normal, e copilul lui. Așa cum îmi doresc să îi fie bine, așa își dorește și el să îi fie bine”, a declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Emilia Ghinescu și Sebastian nu și-au refăcut, deocamdată, viața sentimentală: „Poate ne vom împăca”

Tot legat de ea și Sebastian, omul cu care a împărțit mai bine de o decadă din viața ei, artista a mai zis că niciunul nu este implicat, la ora actuală, în vreo altă relație.

„Momentan, nici eu, nici el nu avem niciun fel de relație, nici eu, nici el, țin să punctez lucrul acesta. Suntem amândoi singuri, nu știu dacă ne vom împăca sau dacă e doar o perioadă de pauză ca să înțelegem ce s-a întâmplat cu noi. Poate ne vom împăca. Nu știu să spun lucrul acesta.

Într-o relație nu suntem nici eu, nici Sebastian. Cred că ne prinde bine, pentru că erau 12 ani în care nu ne căsătoriserăm. Am tot amânat și cred că asta și-a spus cuvântul.

Cred că pauza asta era necesară, dar noi amândoi suntem doi oameni cerebrali. Ne comportăm ca doi oameni care au un anumit grad de cultură. Nu apucăm acum să ne spălăm rufele în public, că nu avem de ce”, ni s-a confesat Emilia Ghinescu.

Emilia și tatăl fetei țin cont de părerea micuței: „Nu mai putem să luăm noi decizii pentru ea”

Revenind puțin la fata ei, ne-a spus că abia așteaptă ca micuța să se întoarcă de la mare pentru a merge cu ea la cumpărături, căci părinții încep deja să se pregătească de începerea școlii.

„O aștept pe Anastasia să vină de la mare, încă nu am început să ne pregătim cu cumpărăturile pentru școală. Anastasia stă pe perioada verii la mare, că avem acolo un apartament și ei acolo îi place să stea. Și mergem și facem cumpărăturile cu ea, că e mare, e în clasa întâi.

Nu mai putem să luăm noi decizii pentru ea. În rest, toate bune. Mergem mai departe, și cu bune, și cu rele. Nu totu-i bun, dar important este să iei partea frumoasă a vieții și să te bucuri de fiecare lucru”, ne-a mai spus Emilia Ghinescu.

Un alt subiect care a adus-o în prim-plan pe folcloristă zilele trecute este spargerea contului ei de Facebook. Emilia ne-a zis care sunt concluziile trase până acum. Făptașul ar fi fost identificat și este vorba despre un cetățean israelian.

Interpreta de muzică tradițională e de părere că acel infractor a vrut să stoarcă bani de pe urma ei. La un moment dat, individul a și publicat niște reclame la pastile de slăbit, ca și cum ea ar fi cea care le recomandă doamnelor și domnișoarelor.

Emilia Ghinescu, cu contul de Facebook spart

„Pagina mea de Facebook a fost spartă pe data de 3 august, dar eu am putut posta șapte zile, până pe 10 august. Ei nu au putut să schimbe administratorul decât după șapte zile. Încerc să recuperez contul. Am foarte mulți băieți care mă ajută, adică am oameni care se pricep la IT. Sunt și oameni care au legătură cu Facebook. Pot să ia legătura cu cei de la Facebook.

Sunt oameni care mă ajută și sunt mulți care s-au oferit să mă ajute să îmi recuperez pagina. Eu sper din suflet să o recuperez. Ar fi fost spartă de un israelian. Probabil a fost spartă pagina gândindu-se că pe acel cont de Facebook am un card asociat, unde intrau banii din reclame sau, eu știu… Pentru asta cred că a spart contul”, a declarat Emilia Ghinescu pentru FANATIK.

Ce s-a postat în numele ei: „N-au nicio legătură cu mine”

Persoana care se ocupă de este băiatul ei cel mare, cel care o ajută să își recupereze contul. Întrebată dacă existau semne că cineva urmărea să îi fure contul, dacă a primit vreun mesaj suspect înainte să nu mai poată accesa rețeaua de socializare, Emilia Ghinescu ne-a zis că a existat un singur mail prin care era atenționată că o persoană i-a schimbat parola. Cetățeanul israelian nu a contactat-o, însă, personal nici pe ea și nici pe băiatul ei, cel care i-a făcut contul mamei sale cu adresa sa de mail.

„Contul în spate nu avea numele meu, e al băiatului. Copilul meu se ocupă de cont. Eu doar postam. Vreau să le spun oamenilor că există niște postări făcute în numele meu cu niște pastile de slăbit. Să nu le ia în seamă. N-au nicio legătură cu mine. E exclus!

Băiatul meu a primit, într-adevăr, pe mail o notificare că cineva a schimbat parola, dar neuitându-se a rămas acolo. Abia când eu am sesizat că nu pot să intru pe contul de Facebook, și-a dat seama că nu e în regulă. Eu când nu mi-am mai putut accesa pagina de Facebook am anunțat pe Instagram ce am pățit.

Sper să îmi recuperez pagina și mă bazez pe foarte mulți copilași inteligenți, eu așa îi numesc, că sunt tineri, care lucrează și cu ajutorul lor sper să o recuperez. Așteptăm răspunsul de la Facebook. La momentul de față, adresa de mail este a celui din Israel”, ne-a mai spus Emilia Ghinescu.

Cel mai mare vis al Emiliei Ghinescu: să stea la bătrânețe într-o țară caldă, cu deschidere la mare

În final, ne-a zis că are o perioadă destul de încărcată din punct de vedere artistic. Are spectacole peste spectacole în toată țara. Și, în paralel, urmează să scoată noi videoclipuri muzicale. Cântăreața ne-a dezvăluit și unul din marile sale vise, o dorință tot mai arzătoare pe măsură ce împlinește ani.

„O să scot niște piese noi, urmează să filmez și videoclipurile, căci le-am imprimat deja. O să le scot în mediul online. În ziua e azi nu se mai scot CD-uri. Am foarte multe evenimente și luna asta, dar și în luna septembrie. (…)

Eu n-aș vrea decât vară să fie! Așa mă gândesc eu la bătrânețe. Nu mai am foarte mult, dar vreau să plec într-o țară unde este numai vară și să am o casă pe malul mării. Ăsta este visul meu. Este visul sufletului meu!”, a încheiat Emilia Ghinescu.